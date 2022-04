Do której godziny sklepy będą otwarte w Wielką Sobotę? Wielkanoc 2022 [14.04.2022]

Czy przed świętami sklepy są krócej otwarte? Sprawdź godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę 2022.

Ostatni dzwonek, by zdążyć ze sprawunkami przed Wielkanocą? Wielka Sobota! Pamiętaj, że tego dnia sklepy będą czynne krócej. Zgodnie z ustawą, zakupy zrobimy max. do 14:00. Dłużej – tylko, jeśli pracować będzie właściciel. Do której godziny będą czynne tego dnia poszczególne sklepy? Sprawdź!

Lidl

Wielka Sobota: 16 kwietnia sklepy sieci Lidl będą otwarte do godziny 13:00

Biedronka

Wielka Sobota: 16 kwietnia sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godziny 13:00 (sieć wydłuża godziny otwarcia sklepów w Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek (14 i 15 kwietnia) – sklepy będą czynne w godzinach od 6:00 do 23:00 lub dłużej)

Kaufland

Wielka Sobota: 16 kwietnia sklepy sieci Kaufland będą otwarte do godziny 13:00

Netto

Wielka Sobota: 16 kwietnia sklepy sieci Netto będą otwarte do godziny 13:00

Carrefour

Wielka Sobota: 16 kwietnia sklepy sieci Carrefour będą otwarte do godziny 13:00

Auchan

Wielka Sobota: 16 kwietnia sklepy sieci Auchan będą otwarte do godziny 13:00

Intermarche

Wielka Sobota: 16 kwietnia sklepy sieci Intermarche będą otwarte do godziny 14:00

Aldi

Wielka Sobota: 16 kwietnia sklepy sieci Aldi będą otwarte do godziny 13:00

Żabka

Wielka Sobota: 16 kwietnia sklepy sieci Żabka będą otwarte do godziny 14:00 (lub dłużej, zależnie od decyzji franczyzobiorcy)

Stokrotka

Wielka Sobota: 16 kwietnia sklepy sieci Stokrotka będą otwarte do godziny 13:00

