Do której godziny w Wigilię są czynne sklepy z elektroniką? Sprawdzamy

Które sklepy z elektroniką pozostają otwarte w Wigilię i do której? Sprawdzamy, gdzie jeszcze zrobicie ostatnie zakupy 24 grudnia.

Nie zdążyliście z zakupami? Potrzebujecie na szybko skompletować jakiś prezent? A może przypomniało się Wam, że do zakupionego wcześniej smartfona przyda się również ładowarka? 24 grudnia to ostatni moment, aby zrobić zakupy w sklepach stacjonarnych. Postanowiliśmy sprawdzić, do której godziny w Wigilię są czynne sklepy z elektroniką.

RTV Euro AGD

W zależności od lokalizacji, sklepy stacjonarne RTV Euro AGD 24 grudnia otwarte są od godziny 9:00 do godziny 13:00 lub 13:30. Szczegółową listę w zależności od miasta, znajdziecie tutaj.

Media Expert

24 grudnia wszystkie sklepy stacjonarne Media Expert są otwarte od godziny 9:00 do 13:00. Szczegóły dotyczące lokalizacji sklepów znajdziecie tutaj.

Media Markt

Większość sklepów stacjonarnych Media Markt 24 grudnia funkcjonuje w godzinach 9:00 - 13:00 lub 13:30. Na stronie nie ma podanych szczegółów związanych z otwarciem sklepów w Święta.

Empik

Sklepy stacjonarne Empik znajdujące się w konkretnych galeriach handlowych, 24 grudnia będą funkcjonowały w tych samych godzinach, co cała galeria. Jeśli chodzi o pozostałe sklepy, na razie nie pojawiła się nigdzie informacja, w jakich godzinach będą czynne w okresie świątecznym.

x-kom

Sklepy stacjonarne 24 grudnia w większości miast są otwarte od godziny 10:00 do 13:00 lub do 13:30. Infolinia w tym dniu działa w godzinach 8:00-17:00. Szczegóły dotyczące godzin w konkretnej lokalizacji znajdziecie tutaj.

Komputronik

Salony Komputronik zlokalizowane w centrach handlowych będą działały w godzinach otwarcia samych galerii. Jeśli chodzi o pozostałe punkty, na ten moment nigdzie nie podano konkretnej informacji.

