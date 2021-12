Do maja możesz nie płacić w OleOle! Co musisz zrobić?

W sklepach OleOle rozpoczęła się promocja - "Kupujesz teraz, do maja nie płacisz". Opowiadamy, jak ona działa.

W sklepach internetowych OleOle rozpoczęła się promocja, dzięki której możesz uzyskać do 30 rat 0% RRSO i nie płacić aż do maja. Jest to bardzo atrakcyjna i użyteczna promocja dla kupujących - jak z niej skorzystać?

Wystarczą tylko 3 kroki:

Wybrać produkt o wartości nie mniejszej niż 300 zł. Wybrać ofertę ratalną z odroczeniem Potwierdzić tożsamość i podpisać umowę

Jak sprawdzić dostępność oferty ratalnej?

Informacje te znajdują się w szczegółach produktu w sekcji "Raty". Produkty mogą posiadać ofertę "Raty do 30x0% odroczone" lub "Raty do 20x0% odroczone" lub "Raty do 10x0% odroczone".

Pamiętaj, że promocja obowiązuje do 31.12.2021 do godz. 23:59 - decyduje data wysłania wniosku do sklepu.

Co warto kupić w OleOle?

