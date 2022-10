Do oferty Lidla trafił kolejny ekspres do kawy znanej marki. Tutaj kupisz go w wyjątkowo niskiej cenie

Ekspresy do kawy w Lidlu cieszą się dużą popularnością. Tym razem do oferty dołącza kolejny produkt znanej marki i to w bardzo atrakcyjnej cenie.

Z dnia na dzień internetowy sklep Lidla coraz bardziej nas zaskakuje. W ofercie pojawia się wiele interesujących produktów i to w bardzo przystępnych cenach. Często również możemy trafić na urządzenia znanych marek i właśnie na jednym z takich sprzętów chcielibyśmy się skupić. Do sprzedaży trafił ciśnieniowy, automatyczny ekspres do kawy BOSCH TIS30129RW ze spieniaczem do mleka. Zobaczmy, czym jeszcze się charakteryzuje.

Ekspres do kawy BOSCH TIS30129RW

To w pełni automatyczny ekspres do kawy wyposażony w technologię SensoFlow System, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy. Dzięki funkcji OneTouch Function wszystkie kawy możemy mieć gotowe za przyciśnięciem jednego przycisku - zarówno kawy czarne, jak i mleczne. Urządzenie wyposażono w ceramiczny młynek - możemy regulować stopień zmielenia kawy w zależności od naszych upodobań. Poza tym, do dyspozycji mamy zintegrowany spieniacz mleka. Zarówno wyjmowana końcówka do spieniania mleka, jak pojemnik na skropliny i resztki kawy nadaje się do mycia w zmywarce. Do dyspozycji mamy następujące programy: gorąca woda, parzenie Cappuccino, parzenie Espresso, parzenie Latte macchiato.

Zobacz również:

Dane techniczne:

Ciśnienie: 15 bar

Moc: 1300 W

Pojemność: 1,4 l

Spienianie mleka: Tak

Wymiary urządzenia: 378 x 247 x 420 mm

Ekspres BOSCH TIS30129RW w Lidlu kosztuje aktualnie 1999 zł (darmowa wysyłka) i jest to naprawdę atrakcyjna cena - dla porównania, sprawdziliśmy inne sklepy, przykładowo w Morele.net za ten sam sprzęt zapłacimy nieco ponad 2000 zł.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Warto także zwrócić uwagę na inne produkty marki BOSCH w Lidlu:

Odkurzacz workowy BOSCH BGLS2FRESH za 399 zł - sprawdź

za - sprawdź Robot kuchenny BOSCH MUM44R2A za 549 zł - sprawdź

W ofercie dostępne są także inne ekspresy do kawy znanych marek, np. model Delonghi ECAM 23.460.S za 1899 zł (sprawdź), Delonghi ekspres do kawy kolbowy EC221 za 399 zł (sprawdź) czy Delonghi ekspres do kawy kolbowy Scultura SECZ351.BK za 639 zł (sprawdź).

Co istotne, w Lidlu znajdziemy więcej produktów popularnych producentów, które często kosztują mniej niż w innych sklepach. Aktualnie w ofercie jest dostępnych wiele takich produktów, np.:

Frytkownica na gorące powietrze Ufesa (Zelmer) Lynx za 329 zł - sprawdź

za - sprawdź Robot kuchenny planetarny Kenwood Chef KVC3110S za 1299 zł - sprawdź

za - sprawdź Toster PHILIPS HD2637/90 za 199 zł - sprawdź

Sprawdźcie także: Kolejny hit w ofercie Lidla! Podobne urządzenia proponują znane marki, ale w Lidlu taniej