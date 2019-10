Do rodziny Nikon dołączają aparat bezlusterkowy Z 50 formatu DX i pierwsze obiektywy Nikkor Z DX

Firma Nikon zaprezentowała dzisiaj model Nikon Z 50, pierwszy aparat bezlusterkowy formatu DX w serii Z oraz dwa pierwsze obiektywy zmiennoogniskowe NIKKOR Z do aparatów formatu DX: NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR i NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR.

Spis treści

Nikon Z 50

Model Nikon Z 50, wyposażony w matrycę formatu DX o rozdzielczości 20,9 MP, łączy cechy optyczne aparatów bezlusterkowych firmy Nikon z solidnym, kompaktowym korpusem DX. Ma też elementy i funkcje zaczerpnięte z uznanych aparatów Nikon Z 7 i Z 6, takie jak szerokie mocowanie Z oraz szybki i szeroki hybrydowy AF (autofokus). W modelu Z 50 zastosowano także wizjer elektroniczny zapewniający ostre odwzorowanie kadru, przechylany ekran dotykowy i głęboko wyprofilowany uchwyt. Inteligentny AF z detekcją oka sprawia, że Z 50 jest świetnym wyborem do fotografii portretowej, a możliwość wykonywania zdjęć seryjnych z prędkością do 11 kl./s (z AF/AE) pozwala uchwycić dynamiczne sceny. Aparat Z 50 jest w pełni kompatybilny z adapterem do mocowania FTZ firmy Nikon, który umożliwia korzystanie z obiektywów NIKKOR z mocowaniem F do lustrzanek cyfrowych.

Nikon Z 50 to szeroki zakres czułości ISO (100–51200) i autofokus przy słabym oświetleniu do 4 EV. Inteligentny AF z detekcją oka automatycznie ustawia ostrość na płaszczyźnie oczu fotografowanej osoby, zarówno gdy jest widoczna na nieistotnym tle, jak również gdy jej twarz otoczona jest wieloma innymi. Szybkie fotografowanie w trybie ciągłym umożliwia zarejestrowanie do 11 kl./s z autofokusem (AF) i autoekspozycją (AE). Aparat bezdźwięcznie ustawia ostrość i jest wyposażony w tryb bezgłośnego fotografowania. Można nagrywać filmy 4K/UHD z szybkością 30p, a także rejestrować materiał w zwolnionym tempie w jakości Full HD bez ograniczeń mnożnika ogniskowej. Aparat pozwala również nagrywać sekwencje poklatkowe w rozdzielczości 4K. Wizjer elektroniczny (2,36 mln punktów) może wyświetlać naturalnie wyglądający obraz, podobny do tego z wizjera optycznego lustrzanki cyfrowej. Można też wyświetlać zdjęcia w postaci, w jakiej zostaną zapisane przy aktualnych ustawieniach. Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości (1,04 mln punktów) z dotykowymi elementami sterującymi, przypominającymi interfejs smartfona, może być odchylany w górę lub w dół.

Inne warte wspomnienia cechy aparatu Nikon to: kreatywne efekty (20 efektów zdjęciowych i filmowych dostępnych w aparacie; Ich intensywność można regulować podczas wyświetlania podglądu efektu), górna i przednia część korpusu wykonane z wytrzymałego stopu magnezu, Wi-Fi i Bluetooth oraz aplikacja SnapBridge firmy Nikon umożliwiają przesyłanie zdjęć i filmów do dowolnego urządzenia w celu udostępniania lub zapisywania.

Obiektywy Z DX

Oba obiektywy do aparatów formatu DX z mocowaniem Z zoptymalizowano tak, by w pełni wykorzystać dużą ilość światła wpuszczaną przez szeroką średnicę bagnetu Z. Poręczny zoom o gabarytach „naleśnika” - NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR doskonale sprawdza się podczas robienia zdjęć szerokokątnych i portretów. Z kolei NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR to kompaktowy teleobiektyw zmiennoogniskowy o szerokich zastosowaniach: od wykonywania unikalnych portretów po precyzyjne i stabilne fotografowanie odległych obiektów.

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR to obiektyw szerokokątny ze zmienną ogniskową i szybkim autofokusem, o zakresie ogniskowej od standardowej do szerokiego kąta (16–50 mm; odpowiednik zakresu 24–75 mm w formacie FX/35 mm). Minimalna odległość zdjęciowa wynosząca zaledwie 0,2 m umożliwia ustawianie ostrości na detalach zbliżeń. Redukcja drgań przez obiektyw pozwala fotografować z zastosowaniem czasów otwarcia migawki dłuższych nawet o 4,5 stopnia EV niż normalnie². Rób jaśniejsze zdjęcia w słabym świetle i nagrywaj stabilny materiał wideo także podczas chodzenia. Cichy pierścień sterujący umożliwia korzystanie z najważniejszych funkcji, takich jak ręczne ustawianie ostrości, regulacja ustawienia przysłony czy kompensacja ekspozycji. Obiektyw waży zaledwie 135 gramów, a po złożeniu ma gabaryty obiektywów typu „naleśnik”.

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR to kompaktowy teleobiektyw zmiennoogniskowy z szybkim autofokusem, o zakresie ogniskowej od standardowej do tele (50–250 mm; odpowiednik zakresu 75–375 mm w formacie FX/35 mm). Minimalna odległość zdjęciowa wynosząca zaledwie 0,5 m: umożliwia ustawianie ostrości na obiektach znajdujących się bliżej. Zaawansowany system redukcji drgań (wbudowany w obiektyw) pozwala fotografować z zastosowaniem czasów otwarcia migawki dłuższych nawet o 5 stopni EV niż normalnie. Ma również cichy pierścień sterujący, a waży zaledwie 405 gramów i jest wyjątkowo poręczny po złożeniu.