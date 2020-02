Do sieci trafiły rendery Moto G8, G8 Power oraz G8 Stylus

Nowe smartfony Motoroli zostaną zaprezentowane w tym miesiącu, jednak Evan Blass zaprezentował je już dzisiaj. Oto wygląd Moto G8, G8 Power oraz G8 Stylus.

Motorola ma zaprezentować te modele oficjalnie 23 lutego. O ile wierzyć w to, co pokazał Evan Blass, będą one wyglądać tak, jak na renderach. Moto G8 widzisz powyżej, a poniżej kolejno Moto G8 Power oraz Moto G8 Stylus.

Niestety, poza renderami nie podał specyfikacji technicznej, ale zauważmy, że po raz pierwszy pada nazwa Moto G8 Stylus - do tej pory model ten miał w plotkach i przeciekach nazwę Moto G Stylus. Również Blass był jednym z głównych źródeł informacji na temat tego modelu. Jak widzimy na renderach, wszystkie trzy smartfony mają w wyświetlaczach otwór na obiektyw aparatu przedniego, a G8 Power dysponuje czterema obiektywami - o jeden więcej, niż pozostałe.

Przecieki podają, że Moto G8 ma być zasilany przez baterię 4000 mAh, a G8 Power - 500 mAh. Oba wyposażono w wyświetlacze 6,39". Jeden z nich ma używać procesora Snapdragon 665. G8 Stylus to z kolei ekran 6,36" i bateria 4000 mAh. We wszystkich trzech znajdziemy wejście 3,5 mm, a w obudowie G8 Stylus znajdzie się specjalne wgłębienie na piórko. Dokładną specyfikację nowych smartfonów Motoroli poznamy na targach Mobile World Congress.

Źródło: Evan Blass