Do sieci wyciekł design układu AMD Ryzen 7000 - "Raphael" Zen 4

AMD szykuje konfigurację platformy podobną do tej, z której korzystają procesory Intel.

Za źródło przecieku odpowiada ExecutableFix. Pokazane rendery zdradzają nam, że nowa platforma przyniesie spore zmiany co do budowy socketu. Na początku wszystkie procesory stworzone dla AM5 będą mieć konfigurację "land grid array" (LGA), niezwykle podobną do tego, co ma Intel przy Skylake-X HEDT. Widzisz ją na opublikowanych zdjęciach. Wyróżnia się na nich zintegrowany radiator, odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła z pracującego układu. Nie trzeba dodawać, że musi mieć on wysoką wydajność, aby nie dopuścić do defektu procesora.

Radiator został opracowany specjalnie dla Raphaela, czyli serii procesorów Ryzen 7000, stworzonych w architekturze Zen4. Pierwsze zdjęcie socketu pojawiło się 26 maja, a więc jest to cały czas świeża sprawa. Pozostaje tylko czekać na kolejne informacje na ten temat. A zdjęcia potwierdzają, że "Raphael" jest już w zaawansowanej fazie.

Źródło: TechPowerUp