Do sieci wyciekły benchmarki procesorów Intel Core i7 10700K oraz i5 10600K

Według wyników, osiągają one lepsze rezultaty w testach jednordzeniowych od procesora AMD Ryzen 3000, ale w wielordzeniowych dały radę się z nim tylko zrównać

Wyniki benchmarków w Geekbench 4, które wyciekły do sieci przedstawiają wydajność 8 rdzeniowego Intel Core i7 10700K, 6 rdzeniowego Intel Core i5 10600K oraz modelu 'KF' procesora Intel Core i5, który nie posiada zintegrowanej karty graficznej.

Intel Core i7 10700K będzie wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków. Jego TDP powinno wynosić 125 W, a pamięć cache 16 MB. Bazowa częstotliwość taktowania, wynosząca 3.8 GHz ma wzrastać do 5.0 GHz dla pojedynczego rdzenia lub aż do 5.1 GHz z włączoną technologią Turbo Boost Max 3.0. W przypadku obciążenia wielordzeniowego, procesor ten powinien rozpędzić się do 4.7 GHz, czyli o 100 MHz szybciej niż w procesorze Intel Core i9 9900K. Cena tego procesora będzie prawdopodobnie oscylować w okolicach 350 - 400 USD.

Intel Core i5 10600K będzie posiadał o dwa rdzenie i cztery wątki mniej w stosunku do i7, ale jego TDP powinno wynosić tyle samo, czyli 125 W. Pamięć podręczna tego procesora ma być na poziomie 12 MB. Bazowa częstotliwość taktowania, wynosząca 4.1 GHz ma wzrastać do 4.8 GHz dla pojedynczego rdzenia i do 4.5 GHz dla wszystkich rdzeni. Procesor ma być szybszy niż flagowy model 8 generacji, Core i7 8700K. Cena Core i5 10600K prawdopodobnie znajdzie się w granicach 220 - 270 USD.

W oparciu o ceny obu chipów, Core i7-10700K będzie prawdopodobnie bezpośrednio konkurował z AMD Ryzen 7 3800X, natomiast Core i5-10600K powinien konkurować z AMD Ryzen 5 3600X. Oba procesory posiadają tyle samo rdzeni i wątków co ich konkurenci, ale są oparci na innych procesach technologicznych (14 nm u Intela i 7 nm u AMD). Procesory Intel Core posiadają wyższe zegary względem AMD Ryzen, ale mają gorszą wydajność energetyczną.

Omawiane procesory otrzymały w Geekbench 4 następujące wyniki:

Wyniki dla AMD Ryzen 7 są wartością orientacyjną.





Jak widać na wyżej zamieszczonych wynikach, Intel poczynił wyraźne postępy w 10 generacja procesorów Intela, pod względem wydajności jednordzeniowej. Jest to prawdopodobnie spowodowane wyższym taktowaniem dochodzącym do ponad 5 GHz, którego osiągnięcie co nie jest możliwe na procesorach AMD Ryzen 3000. Jednakże Intel wymaga tak dużej częstotliwości, gdyż przewaga IPC AMD jest już dość duża w przypadku architektury Zen 2. Można to zauważyć w testach wielordzeniowych, gdzie procesory AMD Ryzen są w stanie dorównać modelom z 10 generacji Intela, pomimo posiadania niżej taktowanych rdzeni przy obciążeniu wielordzeniowym.

Dokładne wyniki procesorów w Geekbench 4 możecie znaleźć tutaj: Intel Core i7 10700K, Intel Core i5 10600K, Intel Core i5 10600KF.

Źródło: Wccftech.com