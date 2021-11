Do sieci wyciekły specyfikacje kart dla górników - Sapphire X080 i X060

AMD idzie w ślady Nvidii i również tworzy karty dedykowane górnikom. W sieci pojawiły się zdjęcia i specyfikacje dwóch modeli. Co nam mówią o kartach?

Przede wszystkim to, że powstały w architekturze RDNA2, czyli jest takiej samej, jak we flagowcach z linii AMD Radeon RX6000. Modele nazwane GPRO X080 oraz GPRO X060 mogą zaskakiwać - linia GPRO to rozwiązanie dedykowane stacjom roboczym. Jednak tych dwóch jej przedstawicieli nie ma nic wspólnego z efektywną pracą - chyba, że do takiej zaliczyć kopanie kryptowalut. A konkretnie - mają pomóc w wydobywaniu Ethereum. Ich specyfikacje prezentują się następująco:

Sapphire GPRO X080: 38,0 MH/s @ 165W TGP, 41.6 MH/s @ 93W TGP

Sapphire GPRO X060: 27,8 MH/s @ 100W TGP (default), 29.4 MH/s @ 60W TGP

Foto: El Chapuzas Informatico

Przeciek zdradza, że X080 korzysta z procesora graficznego Navi 22, mającego 2304 procesorów strumieniowych taktowanych na 2132 MHz. Karta ma 10 GB pamięci GDDR6 160-bit oraz interfejs PCIe Gen 4.0 x16. Działa jedynie pod Linuxem. Z kolei GPRO X060 korzysta z Navi 23 XL (1792 procesory strumieniowe z taktowaniem 2044 MHz i zegarem pamięci14 Gbps). Ten model ma 8 GB pamięci GDDR6 na szynie 128-bit. Tutaj wprowadzono złącza HDMI i DisplayPort, więc będzie można z niej korzystać - teoretycznie - do zwykłej pracy.

Ceny? Koszt X080 ma wynosić 750 euro, czyli 3,5 tys. zł, a X060 o 200 euro mniej, czyli ok. 2,5 tys. zł. Jednak nie dostaniesz tych modeli w sklepie - będą sprzedawane bezpośrednio kopalniom oraz firmom zajmującym się kopaniem kryptowalut.

