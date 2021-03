Do wszystkich chłopców, których kochałam 4 - czy powstanie? [Aktualizacja 1.03.2021]

Debiut trzeciej części "Do wszystkich chłopców, których kochałam" już za nami. Kiedy możemy spodziewać się premiery 4 części?

"Do wszystkich chłopców, których kochałam" to film, który zaskarbił sobie ogromną liczbę fanów, szczególnie wśród młodzieży. Produkcja doczekała się nawet wyróżnień w postaci między innymi wygranych dwóch Złotych Popcornów za najlepszy pocałunek i przełomową rolę Noaha Centineo. Fabuła filmu opowiada historię Lary Jean, której sekretne listy miłosne zostały odkryte. Jej życie już nigdy nie miało być takie samo. Produkcja "Do wszystkich chłopców, których kochałam" miała swoją premierę w roku 2018, a już niedługo światło dzienne ujrzy jej trzecia odsłona o tytule "Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze".

Lara Jean Covey przygotowuje się do opuszczenia szkolnych murów i wkroczenia w dorosłość. Kilka otwierających oczy podróży sprawi, że zacznie inaczej wyobrażać sobie życie i relacje z rodziną, przyjaciółmi i Peterem po ukończeniu szkoły.

Według oficjalnych informacji premiera filmu odbędzie się na platformie Netflix w piątek 12 lutego 2021 roku. Oznacza to, że "Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze" będzie idealną propozycją na świętowanie Walentynek z drugą połówką w domowym zaciszu.

Aktualizacja 01.03.2021 - Do wszystkich chłopców, których kochałam 4

Jesteśmy dwa tygodnie po światowej premierze trzeciej odsłony serii "Do wszystkich chłopców, których kochałam", a już pojawiają się pytania fanów o kolejną część. Czy jest szansa na to, że poznamy dalsze losy Lary Jean i Petera w kolejnej ekranizacji? Przeanalizujmy.

Filmy z serii "Do wszystkich chłopców" powstawały na podstawie powieści autorstwa Jenny Han o tych samych tytułach. Do tej pory powstały tylko trzy części, a miało to miejsce w latach 2014-2017, więc od ostatniej premiery książki minęły już 4 lata. Autorka wielokrotnie informowała, że to jest i będzie tylko trylogia, więc nie planuje kolejnych odsłon. Jednak filmografia niejedną taką historię zna, że książki się skończyły, a kontynuacja filmowa powstawała tak czy siak. Najczęściej takie decyzje zapadały ze względu na ogromną popularność, a tej serii "Do wszystkich chłopców" z pewnością nie brakuje. Dodatkowo ciekawość fanów rozbudza otwarte zakończenie "Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze", które daje nadzieję na kontynuację. Czy w takim razie fani mogą się spodziewać czwartek części serialu? Póki co przedstawiciele Netflixa nie podali żadnych oficjalnych informacji. Jeżeli jednak twórcy dogadają się z autorką w odpowiedni sposób to niewykluczone, że za rok czy dwa będziemy mogli podziwiać dalsze losy dwójki nastoletnich bohaterów. Do tego czasu będziemy musieli z cierpliwością obserwować temat, a o ewentualnych plotkach i nowościach poinformujemy w tym artykule.

