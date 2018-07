Dobieramy infrastrukturę VPS, serwer dedykowany czy chmura?

Infrastruktura, która zapewnia funkcjonowanie firm opartych na mechanizmach IT, to nie tylko wybór urządzenia czy technologii. To przede wszystkim proces o rezultatach niewidocznych dla oka, ale strategicznych dla działalności biznesów i instytucji.

Tomasz Andrzejczuk, starszy analityk biznesowy, Centrum Danych Asseco Data Systems

Rozpoznanie potrzeb

Należy zacząć od weryfikacji swoich potrzeb dotyczących m.in.: mocy obliczeniowej, warstwy sieciowej czy wymaganych licencji. Wiemy też, że warto podjąć się oszacowania czasu, kierunku i zakresu, w którym może nastąpić rozwój naszej działalności. Już na tym etapie warto podjąć dialog z zespołem centrum danych, aby efekty przeprowadzonej analizy były optymalne zarówno pod względem nakładów czasowych, jak i uzyskanych informacji. Najlepsze efekty osiągane są wtedy, gdy uda się połączyć wiedzę oraz doświadczenie klienta dotyczące systemów oraz planów rozwojowych z kompetencjami architektów i inżynierów centrum danych.

Po analizie wybór jest prosty

Rezultatem dobrze przeprowadzonego rozpoznania jest możliwość dokonania wyboru spośród rozwiązań optymalnie dopasowanych do potrzeb klienta. Tym bardziej istotne jest zrozumienie wszystkich potencjalnych korzyści i ograniczeń każdego z nich, co zdecydowanie ułatwia dialog techniczny prowadzony przy udziale specjalistów.

Dopasowanie rozwiązania zawsze powinno być efektem analizy. Na przykład VPS może sprawdzić się w firmie X, a ten sam VPS może pogrzebać działalność firmy Y, mimo że obie działają w tej samej branży. Wystarczy, że pierwsza firma ma niezmienne zapotrzebowanie na zasoby, a druga opiera biz¬nes na dynamicznej utylizacji zasobów.

Mieć kompetencje w zasięgu

Trafne oszacowanie potrzeb i planowanie rozwoju biznesu w perspektywie roku lub wielu lat to duże wyzwanie, ale w rezultacie daje gwarancję stabilności oraz zachowania optymalnych nakładów na IT. Często zdarza się jednak, że dynamika i nieprzewidywalność rynku potrafią zaskoczyć firmy nawet długo działające na rynku. W takich sytuacjach warto mieć pod ręką partnera, który pomoże zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia rynek. Może to oznaczać rozbudowę obecnej infrastruktury IT w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb na moc obliczeniową lub przestrzeń dyskową. Z reguły taką zmianę rozpatruje się w wariantach długo i krótkoterminowych. Czasami jednak rozsądne przeskalowanie usługi wymaga bardziej kompleksowego podejścia, które uwzględnia więcej elementów i daje możliwość osiągnięcia optymalnego poziomu jakości, bezpieczeństwa i kosztów.

Korzystanie z doświadczenia

Wiele lat świadczenia usług IT dostarczyło nam licznych przykładów, w których podejście do rozwiązań IT znacznie się zmieniło. Spółka Get Feedback, twórca platformy Webankieta, rozpoczęła współpracę z Centrum Danych Asseco Data Systems w 2013 roku od dzierżawy infrastruktury serwerowej. W niedługim czasie rozszerzyła zakres o usługę DRaaS, która gwarantuje replikację kluczowych danych do drugiego ośrodka i dzięki wspólnie opracowanym procedurom zapewnia możliwość uruchomienia usługi na bazie zapasowego centrum danych. Po kolejnych dwóch latach potrzeby Get Feedback wymagały rozwiązania, które umożliwiłoby zarządzanie stosem aplikacyjnym oraz dynamiczne skalowanie zasobów w czasie rzeczywistym, a także usprawni pracę zespołu deweloperskiego. Tu wpasowała się usługa chmurowa UniCloud w modelu PaaS, rozliczana w trybie „pay as you go”.

„Jeśli chodzi o genezę naszego rozwoju, to zaczynaliśmy z dwiema maszynami fizycznymi po pięć wirtualek na każdej. Maszyny były zbyt obciążone, więc zdecydowaliśmy się na zwiększenie infrastruktury. W wyniku kilku naszych błędnych decyzji administracyjnych konfiguracja maszyn nie była optymalna i praktycznie od razu po zakupie nie wykorzystywaliśmy ich w pełni. Przejście z dwóch na cztery maszyny trwało rok. Zespół Asseco Data Systems wziął w niej czynny udział, a współpraca jak zwykle przebiegła na partnerskich zasadach. Przeniesienie zakończyło się sprawnie i w jego wyniku znacząco poprawiły się nam procesy i byliśmy gotowi na dalszy rozwój” – mówi Piotr Sadowski, CEO Webankieta.

Ten przykład stanowi potwierdzenie, że nawet znając doskonale swój system, nie jesteśmy w stanie uniknąć niedoszacowania lub przeszacowania jego potrzeb w zakresie zasobów IT. Kluczem do sukcesu jest jednak partnerska współpraca i wykorzystanie potencjału, jaki może wnieść w rozwój naszego biznesu profesjonalny dostawca usług IT.

