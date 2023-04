Dobra wiadomość dla posiadaczy serii Galaxy A! Flagowa funkcja zmierza na wasze smartfony

Samsung stale pokazuje, jak cienka jest granica pomiędzy jego najnowszymi flagowymi oraz średniopółkowymi smartfonami. Teraz funkcja znana z serii Galaxy S23 pojawia się na smartfonach z serii Galaxy A.

Niemal magiczna funkcja Image Clipper, która zadebiutowała wraz z One UI 5.1 na Galaxy S23, jest teraz dostępna dla średniaków z serii Galaxy A, a przynajmniej dla Galaxy A53! Samsung wprowadza nową aktualizację oprogramowania układowego dla A53, a funkcja Image Clipper, dzięki której użytkownicy mogą łatwo użyć obiektów ze zdjęć do tworzenia naklejek (i więcej), jest w niej dostępna.

Image Clipper pojawia się na Galaxy A53 (SM-A536B) w Europie w wersji oprogramowania o numerze A536BXXU5CWD1. Użytkownicy A53 na rynkach, gdzie aktualizacja jest dostępna, powinni być w stanie pobrać ją poprzez aplikację Ustawienia na swoich telefonach.

Zobacz również:

Przede wszystkim funkcja Image Clipper to dodatek do aplikacji Galeria, który pozwala użytkownikom stukać i przytrzymywać obiekty na zdjęciach, aby tworzyć nowe pliki graficzne lub naklejki, które mogą zapisać lub udostępnić innym. Jest to wręcz bliźniacza funkcja znana z iPhone'ów, która pojawiła się wraz z iOS 16. Ponadto Image Clipper jest również zintegrowany z Samsung Internet, pozwalając użytkownikom łatwo wrzucić drobno przycięte obrazy na stronach internetowych za pomocą kilku dotknięć ekranu dotykowego.