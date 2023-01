Dobry news na początek roku - pamięci DDR5 będą tanieć

Pamięci DDR5 są niezwykle wydajne, a co warto wiedzieć - ich ceny będą coraz niższe.

Standard DDR5 wkroczył mocno na rynek w ubiegłym roku, a w tym ma się upowszechnić. I jak to zazwyczaj bywa - gdy coś jest powszechne, musi mieć przystępną cenę. Ponadto producenci płyt głównych szykują na nich sockety obsługujące zarówno DDR4, jak i DDR5, a więc każdy będzie mógł wybierać, której chce używać. W chwili obecnej pamięci DDR5 można kupić w cenach od niecałych 200 złotych za pojedynczą kość 8 GB, kończąc na 2x32 GB za niecałe 3 tysiące złotych. Rozstrzał to kolosalny, ale o ile koszt najtańszych nie powinien się zmienić, o tyle będziemy mogli zaobserwować spadek tych najdroższych.

O ile? Jak sugerują to analitycy, w najlepszych przypadkach nawet o 40%! W takiej sytuacji cena z 3 tysięcy spadnie do 1800 złotych, a to kolosalna różnica. Warto dodać do tego fakt, że upowszechnienie DDR5 wpłynie na obniżenie cen DDR4. Będą one mniej atrakcyjne, a więc producenci chcący pozbyć się zapasów kości zaliczających do starszych generacji, zrobią wszystko, aby ceny były atrakcyjne dla klientów. No cóż - inflacja, czy nie, dobrze, że choć tutaj możemy szykować się na niższe ceny.

Fot.: Kingston

Źródło: WCCF Tech