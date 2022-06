Doczekaliśmy się! Spider-Man Remastered w końcu na PC

Na tegorocznej edycji konferencji State of Play, Sony zaprezentował nam sporo nowych zapowiedzi. Wśród tych, na które osobiście czekam najbardziej, znajduje się Spider-Man Remastered w wydaniu na PC.

Przygody Petera Parkera śledziłem jak dotąd głównie w postaci gameplaye'ów - oglądając zapisy rozgrywek z PlayStation 5. Jako PC-towy gracz z utęsknieniem czekałem na oficjalną datę premiery tytułu, zmodyfikowanego pod komputery stacjonarne. Ostatnia konferencja State of Play spełniła moje oczekiwania, a Sony zaprezentowało nie tylko nowy trailer, ale i konkretną datę pojawienia się gry na PC (12 sierpnia).

Marvel’s Spider-Man Remastered is coming to PC! Experience our original Spider-Man story on August 12, 2022 when it launches on Steam and the Epic Games Store.#SpiderManPC #BeGreater pic.twitter.com/69kqPy9O5W