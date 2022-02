Dodatki, bez których nie ma sensu grać w The Sims 4

The Sims 4 jest na rynku już bardzo długo. Gra doczekała się w tym czasie różnych dodatków. Wybieramy kilka, naszym zdaniem najlepszych DLC do czwartych Simsów, bez których nie ma sensu grać w tę grę.

Świat w The Sims 4 jest duży, nie ma co do tego wątpliwości. Możemy jednak jeszcze bardziej rozszerzyć możliwości naszych podopiecznych, dzięki dodatkom. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych DLC do The Sims 4, które są dostępne na rynku.

The Sims 4 - Witaj w pracy

Mało kto z nas wyobraża sobie chyba życie bez pracy. Coś trzeba robić, w jakiś sposób zarabiać, żeby przeżyć. W The Sims 4 - Witaj w pracy to od nas zależy, jak pokierujemy swoją ścieżką kariery. Możemy zostać lekarzem, prawnikiem czy też naukowcem, który będzie uprzykrzał życie sąsiadom swoimi wynalazkami. Jeśli jednak nie chcemy mieć nad swoją głową szefa, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć prowadzenie własnego biznesu. Możemy stać się potentatem handlu w mieście i zarabiać na prawdę dobrze pieniądze.

The Sims 4 - Wiejska sielanka

Masz już dość wielkomiejskiego życia? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeprowadzić się na wieś i prowadzić tu swoje własne gospodarstwo. Z tego, co uda nam się wyhodować, będziemy mogli przyrządzać posiłki dla siebie, ale także dla rodziny i przyjaciół. Zwierzęta w gospodarstwie będą dostarczać świeże produkty, takie jak mleko czy jajka. Życie na wsi nie jest takie złe. Wszyscy się tutaj znają i mogą spędzać czas na wspólnych aktywnościach. Twoi simowie będą szczęśliwi, jeśli będą mogli skosztować nieco więcej natury.

The Sims 4 - Zostań Gwiazdą

Od życia na wsi wolisz jednak salony i czerwony dywan? Nic prostszego. W dodatku Zostań Gwiazdą, możesz stać się jednym z najpopularniejszych simów na świecie. Możemy zostać gwiazdą filmową, którą można zobaczyć w największych światowych hitach, lub nagrywać każdą swoją chwilę i zostać influencerem. Musimy jednak pamiętać, że nic nie dzieje się samo. Chcąc wejść na szczyt potrzeba wiele ciężkiej pracy.

The Sims 4 - Psy i koty

Marzysz o tym, żeby simom towarzyszył czworonożny przyjaciel? Nic prostszego. W dodatku Psy i koty możemy w dowolny sposób dostosowywać wygląd zwierzaków do własnych preferencji. Wybierzemy tutaj nie tylko rasę, ale także wzory na sierści czy inne elementy wyglądu. Możemy budować więź ze swoim zwierzęciem i sprawić, że stanie się naszym najlepszym przyjacielem na dobre i na złe. Możemy także prowadzić klinikę weterynaryjną i pomagać innym simom w problemach zdrowotnych zwierzaków. Chcesz wybrać się na spacer i spędzić aktywnie czas? Odkryj Bridleton Bay, gdzie ciebie i twojego zwierzaka czeka wiele atrakcji.

The Sims 4 - Uniwersytet

Nauka to klucz do potęgi. Nie inaczej jest w The Sims 4. Możemy zapisać się do jednej z dwóch uczelni - Uniwersytet Britechester lub Instytut Foxbury. Możemy chłonąć wiedzę i żyć studenckim życiem w każdym tego słowa znaczeniu. Od nas zależy, ile czasu poświęcimy na wizyty w bibliotece, a ile w klubie studenckim. Możemy mieszkać w akademiku lub poza terenem uczelni. Życie na studiach jest przepełnione emocjami. Teraz i ty możesz zakosztować tej przygody wraz ze swoimi simami.

