Dodatkowe źródła ciepła – co wybrać? Termowentylator, grzejnik elektryczny a może klimatyzator? Przeglądamy ofertę RTV Euro AGD

Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć się na nadchodzącą zimę? Postanowiliśmy, jakie dodatkowe źródła ciepła oferuje sieć RTV Euro AGD. Niektóre propozycje mogą cię zaskoczyć!

Spis treści

W wielu polskich miastach ruszył już sezon grzewczy. Jeśli jednak jesteś posiadaczem kotła na paliwo stałe (np. węgiel, drewno, pellet), kozy, kominka lub innego tego typu generatora ciepła, tej zimy być może będziesz szukać alternatywnego sposobu na podwyższenie temperatury w pomieszczeniach. Jednak co wybrać, by w domu nie było zimno, a jednocześnie – by rachunek za energię elektryczną nie przyprawiał o zawał serca? Postanowiliśmy sprawdzić, co można kupić w sieci RTV Euro AGD, by nie zmarznąć tej zimy.

Czym dodatkowo ogrzać mieszkanie?

Do wyboru masz kilka opcji – od termowentylatorów, czyli dobrze nam znanych farelek, przez grzejniki olejowe oraz konwektorowe, po klimatyzatory, a nawet koce elektryczne. Na co się zdecydować? Wybór jest trudny, bo każda z opcji oferuje nieco inne możliwości, a poszczególne urządzenia różnią się dość znacznie sposobem działania.

Na wstępie warto zastanowić się, czy potrzebujesz czegoś, co przyda się wyłącznie zimą? A może zależy ci na wszechstronnym urządzeniu, które doskonale sprawdzi się również latem do obniżenia temperatury w pomieszczeniach? Mamy nadzieję, że ten poradnik rozwieje nieco twoich wątpliwości.

Termowentylatory – sprawdzą się przez cały rok

Bezsprzecznie najbardziej uniwersalne spośród sprzętów służących do ogrzewania domów i mieszkań. Latem pomogą obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. Zimą – zagrzeją powietrze. Wiele z nich dodatkowo ma różne tryby, timer, a także pilot do sterowania. Poniżej prezentujemy przykładowe termowentylatory, które warto wziąć pod uwagę.

RAVEN ETW007W

W tym termowentylatorze oscylacyjnym zastosowano ceramiczny element grzejny, którzy – dzięki równomiernemu nagrzewaniu całej powierzchni – może być bardziej wydajny. Sterowanie tym urządzeniem odbywa się albo za pomocą panelu usytuowanego na szczycie termowentylatora, albo poprzez niewielkiego pilota. Nie zapomniano też o przydatnej funkcji timera o zakresie do 8 godzin, po upływie których sprzęt automatycznie się wyłączy. Co ważne, użytkownik ma do dyspozycji 2 tryby pracy: ogrzewanie oraz chłodzenie. Z urządzenia można więc korzystać przez cały rok. Ponadto, ten termowentylator wygląda nowocześnie i stylowo, nie jest to zatem sprzęt, który chciałoby się zaraz po użyciu schować w szafie.

Stadler Form Max

To kolejny designerski termowentylator, który potrafi nie tylko ochłodzić, ale i ogrzać naszą przestrzeń. Wydmuchuje bowiem nie tylko zimne, ale również gorące powietrze z mocą 800 lub 2000 W. Ma wbudowany termostat, co ułatwia ustawienie trybu pracy.

Unold 86140

Urządzenie oferuje nam moc 2000 W, dzięki czemu możemy liczyć na ogrzanie nawet większego pomieszczenia. Termowentylator wyposażono w ceramiczną grzałkę, intuicyjny wyświetlacz, a także niezbędne zabezpieczenia – automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa (przerywa pracę urządzenia w przypadku przewrócenia) oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Grzejniki – do wyboru olejowe i konwektorowe

Możesz wybierać spośród grzejników olejowych oraz konwektorowych. Różni je przede wszystkim czas nagrzewania. Te pierwsze lepiej sprawdzają się, gdy zależy ci na urządzeniu służącym do ogrzewania stałego. Jeśli natomiast myślisz o sprzęcie, który sprawi, że powietrze w naszym domu szybko się ociepli, lepiej postawić na konwektorowy. Oto wybrane przykłady zarówno grzejników olejowych, jak i konwektorowych.

RAVEN EGK002

W tym urządzeniu mamy ceramiczny element grzejny, co pozytywnie wpłynie na równomierne rozprowadzanie ciepła. Producent zapewnia również, że ma to znaczenie przy kwestii bezpieczeństwa grzejnika. Do dyspozycji użytkownika są 2 poziomy grzania. Jest to model, w którym zastosowano zabezpieczenie przed przegrzaniem, a także przechyłowy wyłącznik, który ma za zadanie zatrzymywać pracę grzejnika w przypadku jego przewrócenia lub przechylenia się. Co ważne, ma wbudowany termostat, dzięki czemu włączy się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wybranego poziomu.

Cecotec ReadyWarm 6500 Turbo Convection

To kolejny przykład grzejnika konwektorowego. Zastosowana w nim moc 2400 W umożliwia ogrzanie nawet większego pomieszczenia. Dodatkowo, urządzenie ma mechaniczny termostat, który ułatwia wybranie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Bardzo ważnym szczegółem jest tu także zabezpieczenie przed przegrzaniem. Ponadto, czarny i ponadczasowy design sprawia, że taki sprzęt pasuje nawet do nowoczesnych mieszkań.

Vesta EOH01

Pora na grzejnik olejowy. Ten model proponuje użytkownikowi 3 poziomy mocy – 600 W, 900 W i 1600 W. Dzięki temu jego pracę można dostosować do aktualnych potrzeb i preferencji. Jeśli chodzi o aspekty bezpieczeństwa, producent zadbał tu o specjalne zabezpieczenie przed przegrzaniem, przechyłowy wyłącznik oraz stabilne nóżki. Dzięki kółkom grzejnik, pomimo zapewne słusznej wagi, będzie można wygodnie przestawiać.

Klimatyzatory – latem chłodzą, zimą grzeją

Wbrew temu, czego spodziewasz się po klimatyzatorach, te urządzenia potrafią nie tylko obniżać temperaturę powietrza, ale i je ogrzewać. To może być świetny wybór, jeśli potrzebujesz wszechstronnego sprzętu, który przyda się nie tylko zimą, ale i latem.

RAVEN EK002

Urządzenie dysponuje 4 trybami pracy: automatyczny, chłodzenie, osuszanie oraz wentylacja. Tryb automatyczny ma za zadanie utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu na poziomie 24 st. C. Nie zapomniano też o trybie nocnym, który odpowiada za wyjątkowo cichą pracę klimatyzatora. Zakres temperatur jest szeroki – od 15 do 31 st. C. Co ważne, w zestawie jest pilot pozwalający zdalnie sterować urządzeniem bez konieczności wstawania.

Electrolux EXP34U338CW

To kolejny klimatyzator, który dysponuje szerokim zakresem temperatur. Dodatkowo, posiada funkcję osuszania powietrza. W zestawie otrzymujemy pilot do zdalnego sterowania, jednak oprócz tego urządzenie pozwala na wcześniejsze ustawienie harmonogramu pracy. Ten model radzi sobie z powierzchnią do 50 mkw. Producent pomyślał też o trybie nocnym, dzięki czemu bez przeszkód można wypoczywać, podczas gdy klimatyzator nieprzerwanie pracuje.

TCL TAC-09CHPB

W tym modelu również, obok trybu automatycznego, zadbano również o tryb nocny, dzięki któremu urządzenie nie generuje dużego hałasu, gdy chcemy się wyspać. Producent zapewnia ponadto, że dzięki funkcji automatycznego wachlowania żaluzji klimatyzator rozprowadza równomiernie zimny lub ciepły strumień powietrza. Żaluzje można też ustawić ręcznie. To kolejny model, który pozwala też na zaprogramowanie harmonogramu pracy adekwatnie do potrzeb. Przepływ powietrza możemy ustawić na poziomie 320 m2/h, 350 m2/h lub 410 m2/h. Termostat jest regulowany. W zestawie otrzymujemy też pilot do sterowania zdalnego.

Koce elektryczne – przytulne ciepło, które zmieści się do szafy

To ostatnia z naszych propozycji – koc elektryczny to, wbrew pozorom, bardzo uniwersalny gadżet. Możemy użyć go bowiem nie tylko w domu, ale i w podróży, a nawet na kempingu. Zajmuje niewiele miejsca, daje przytulne ciepło, a po sezonie wystarczy schować go do szafy.

RAVEN EKE001

Coś dla tych, którym zależy na eleganckim kocu, pasującym do reszty wnętrza. Ten model cechuje się 5-stopniową regulacją temperatury oraz 10-stopniowym timerem. Ma zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz odłączany kontroler, co czyni go bardzo uniwersalnym akcesorium. Jego wymiary wynoszą 150 x 80 cm.

OROMED Oro-Blanket Star

A może koc w uroczy wzór gwiazdek? Ten model oferuje użytkownikowi 3-stopniową regulację temperatury. Producent, w trosce o bezpieczeństwo, zadbał też o funkcję automatycznego wyłączania.

Jak widzisz, możliwości jest wiele. Jeśli zaopatrzysz się w któryś z tych sprzętów, tej zimy możesz spać spokojnie, bez obaw o chłód. Jednak warto już teraz pomyśleć o zakupie stosownego urządzenia, gdyż efektem wzmożonego popytu może być problem z dostępnością takich produktów.

