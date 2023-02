Dodatkowe źródło ciepła, czyli jaki termowentylator warto kupić? Wybrałam kilka tanich opcji

Przenośny grzejnik elektryczny to idealne rozwiązanie, aby dogrzać pomieszczenie, kiedy sezon grzewczy jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a temperatura na zewnątrz radykalnie spadła. Na rynku znajdziemy spory wybór termowentylatorów, dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu. Przedstawiamy kilka najciekawszych modeli.

TERMOWENTYLATORY 2023

RAVEN ETW006

RAVEN ETW006 to termowentylator oscylacyjny o maksymalnej mocy 1300 W, wyposażony w dwustopniowy system regulacji grzania. Poza tym posiada elektroniczny termostat, który utrzymuje zadaną temperaturę. Co istotne, oprócz funkcji grzania, urządzenie może także generować zimny nawiew, dzięki czemu możemy z niego korzystać także w czasie lata. Termowentylator automatycznie obraca się na boki - to pozwala zwiększyć jego zasięg działania i równomiernie rozprowadzić ciepłe lub zimne powietrze. Za bezpieczne działanie odpowiada 9-godzinny wyłącznik czasowy oraz przechyłowy wyłącznik bezpieczeństwa. Urządzeniem można sterować zarówno za pomocą panelu dotykowego, jak i pilota, który jest dołączony do zestawu.

Parametry techniczne:

Poziomy mocy: 2000 W, 1300 W

Termostat: elektroniczny

Nawiew zimnego powietrza: tak

Regulacja wysokości nawiewu: nie

Możliwość użytkowania w łazience: nie

Możliwość montażu na ścianie: nie

Funkcje dodatkowe: oscylacja, sterowanie pilotem, ustawienie żądanej temperatury, wyłącznik czasowy, wyświetlacz

Cecotec Ready Warm 8400 Bladeless Connected

Termowentylaotr Cecotec to nowoczesne urządzenie wyposażone w łączność Wi-Fi, dzięki której możliwe jest sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona. Ale jeśli nie chcemy łączyć się z siecią, możemy skorzystać z pilota, który dołączony jest w zestawie. Na samym sprzęcie znajdziemy dotykowy panel oraz wyświetlacz LED pokazujący temperaturę w pomieszczeniu oraz inne informacje. Do dyspozycji mamy trzy tryby pracy: Fan, Low (zmniejszenie zużycia do 750 W) i High (maksymalne zużycie 1500 W). Poza tym termowentylator posiada 12-godzinny timer, możliwość automatycznego wyłączanie w przypadku przewrócenia oraz ochronę przed przegrzaniem.

Parametry techniczne:

Poziomy mocy: 1500 W

Termostat: nie

Element grzejny: grzałka elektryczna

Nawiew zimnego powietrza: nie

Regulacja wysokości nawiewu: nie

Możliwość użytkowania w łazience: tak

Możliwość montażu na ścianie: nie

Funkcje dodatkowe: pilot, zabezpieczenie przed przegrzaniem, regulacja mocy, automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, ruch oscylacyjny, sterowanie przez Wi-Fi, timer, wyświetlacz LED

Volteno VO0283

To kompaktowy i poręczny wentylator o maksymalnej mocy 1800 W wyposażony w grzałkę spiralną. Można korzystać z niego w małych pomieszczeniach, także w łazienkach. Posiada dwa poziomy grzania, które możemy zmieniać za pomocą pokrętła. Do tego możemy także skorzystać z zimnego nawiewu, co oznacza, że urządzenie sprawdzi się także latem. Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem - automatyczny wyłącznik - oraz wbudowany termostat, utrzymujący stałą temperaturę w pomieszczeniach. Waży 2,55 kg, a jego wymiary to 26 x 22 x 10 cm.

Parametry techniczne:

Poziomy mocy: 1800 W, 900 W

Element grzejny: grzałka spiralna

Termostat: Tak

Nawiew zimnego powietrza: tak

Regulacja wysokości nawiewu: nie

Możliwość użytkowania w łazience: tak

Możliwość montażu na ścianie: nie

Funkcje dodatkowe: termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, regulacja mocy, nawiew zimnego powietrza, możliwość użytkowania w łazience, automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Blaupunkt FHD501

Termowentylator został wyposażony w ceramiczny element grzejny (PTC), dzięki któremu ogrzejemy pomieszczenie z maksymalną mocą 2000 W (minimalna moc to 1800 W). Urządzenie posiada 3 poziomy intensywności ogrzewania oraz automatyczną osyclajcę, dzięki której ciepłe powietrze będzie skuteczniej rozprowadzane. Do tego, termowentylator Blaupunkt posiada wbudowany elektroniczny termostat, umożliwiający dostosowanie temperatury do aktualnych warunków. Możemy także zredukować zużycie energii dzięki funkcji ECO oraz skorzystać z funkcji podtrzymywania ciepła powyżej temperatury zamarzania, np. podczas dłuższej nieobecności zimą w domku letniskowym. Urządzenie zostało wyposażone w timer, który pozwala na włączenie lub wyłącznie grzejnika z opóźnieniem czasowym. Sprawdzi się w pomieszczeniach do 22 m2. Jego rozmiar to 15,9 x 25,4 x 14,5 cm. Waży zaledwie 1,6 kg.

Parametry techniczne:

Poziomy mocy: 2000 W, 1800 W

Termostat: tak

Element grzejny: grzałka elektryczna

Nawiew zimnego powietrza: nie

Regulacja wysokości nawiewu: nie

Możliwość montażu na ścianie: nie

Funkcje dodatkowe: termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, funkcja ECO, zapobieganie zamarzaniu

Warto również wiedzieć, że wiele sprzętów tego typu możemy znaleźć w dyskontach, takich jak np. Lidl, Biedronka czy Action. Postanowiliśmy zebrać kilka najciekawszych propozycji. Sami zobaczcie:

Midea Termowentylator ceramiczny NTH20-17BR z technologią grzewczą PTC

może być używany 2 w 1 w pozycji stojącej i leżącej

technika grzewcza PTC

oscylacja

funkcja oszczędzania energii ECO

funkcja Memory

24-godzinny timer

2 poziomy ogrzewania 1200 Watt / 2000 Watt

stopień wentylatora

termostat cyfrowy 5-35°C

praktyczny uchwyt do przenoszenia / schowek na pilota

w zestawie pilot zdalnego sterowania (wymaga 2 baterii 1,5 V LR03/AAA, nie dołączone)

wyjmowany filtr przeciwpyłowy

zabezpieczenie przed przegrzaniem

zabezpieczenie przed przechyleniem z automatycznym wyłączaniem

zasilanie: 220 - 240 V / 50 Hz

moc: 2000 W

Cena: 499 zł

SILVERCREST Ceramiczny termowentylator ścienny SKWH 2000 A2

z elementem grzewczym PTC* do szybkiego ogrzewania

możliwość zastosowania również jako wentylator

2 stopnie nagrzewania: 1000 W / 2000 W

indywidualna regulacja temperatury (18-45°C)

możliwość włączenia dodatkowej funkcji oscylacji pozwala cieszyć się przyjemnie równomiernym strumieniem powietrza

wyświetlacz LED z cyfrowym termostatem i funkcją timera oraz obsługą na urządzeniu

może być używany również w strefie ochronnej 3** łazienki**

ochrona przed przegrzaniem dla większego bezpieczeństwa

z pilotem do wygodnej obsługi

z baterią

nadaje się tylko do montażu na ścianie - z materiałem mocującym

długość kabla: 180 cm

napięcie znamionowe: 220 - 240 V / 50-60 Hz

moc grzewcza stopień 1: 1000 W

moc grzewcza stopień 2: 2000 W

Cena: 299 zł

Grzejnik termowentylator ceramiczny LIN

element grzejny PTC

2 moce grzewcze: 1000 W, 2000 W

wymiary bez podstawy: 10 x 13 x 59 cm

chłodny/ciepły/gorący nawiew do wyboru

ochrona przed przegrzaniem

przełącznik bezpieczeństwa

funkcja oscylacji

wyświetlacz

timer 12-godzinny

kontrola ekranu dotykowego

pilot

Cena: 489 zł

Midea Termowentylator ceramiczny NTH20-18MRA

ceramiczna technika grzewcza

oscylacja

funkcja oszczędzania energii ECO

funkcja Memory

8-godzinny timer

2 poziomy ogrzewania 1200 Watt / 2000 Watt

poziom wentylatora

regulowany termostat 5-35°C

praktyczny uchwyt do przenoszenia

z pilotem zdalnego sterowania

zabezpieczenie przed przegrzaniem

zabezpieczenie przed przechyleniem z automatycznym wyłączaniem

maks. Poziom hałasu 52db

zasilanie: 220 - 240 V / 50 Hz

moc: 2000 W

Cena: 399 zł

Czym jest termowentylator?

Termowentylator to niewielki grzejnik elektryczny, zapewniający dodatkowe źródło ciepła. Idealnie sprawdzi się podczas jesiennych wieczorów, na przykład kiedy centralne ogrzewanie jeszcze nie zaczęło działać lub instalacja grzewcza niedomaga. Sprawdzi się również w domkach letniskowych, podczas chłodniejszych wiosenno-letnich nocy lub do szybkiego ogrzania rzadziej używanych pomieszczeń, np. garażu czy przydomowego warsztatu. To także dobre rozwiązanie, aby pozbyć się nadmiernej wilgoci z łazienki czy pralni.

Urządzenie wyposażone jest w specjalną grzałkę, która nagrzewa się pod wpływem prądu, a następnie ciepłe powietrze jest rozprowadzane po pomieszczeniu za pomocą wentylatora umieszczonego wewnątrz. Na rynku znajdziemy różne modele przenośnych grzejników elektrycznych. Do najczęściej spotykanych możemy zaliczyć termowentylatory kolumnowe (pionowe), płaskie, łazienkowe, na biurko czy bezprzewodowe (umieszczane bezpośrednio w kontakcie elektrycznym).

Na co zwrócić uwagę przed zakupem termowentylatora?

Aby termowentylator działał efektywnie i spełniał nasze oczekiwania, przed zakupem powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów urządzenia:

Moc

Im większa, tym termowentylator będzie wydajniejszy. Należy jednak mieć świadomość, że ich moc oscyluje pomiędzy 750 a 2500 W, a więc urządzenia sprawdzają się raczej wyłącznie podczas ogrzewania niewielkich pomieszczeń. Warto zatem pomyśleć o zakupie bardziej wydajnego grzejnika, tym bardziej, że różnica w cenie między dużą a małą mocą może być naprawdę niewielka. Ważne, aby termowentylator posiadał regulację, dzięki której dostosujemy moc grzewczą do naszych potrzeb.

Funkcje

Kierunek nawiewu

Tutaj wiele zależy od ceny danego sprzętu. Tańsze termowentylatory posiadają zazwyczaj mniej zaawansowane opcje, w postaci pokrętła lub przycisku załączającego grzanie. W nieco droższych znajdziemy dodatkowo możliwość regulacji mocy, a w jeszcze innych możemy liczyć na termostat (dostosowujący pracę do wcześniej zdefiniowanej temperatury) czy zegar do programowania, za pomocą którego możemy ustawić czas funkcjonowania urządzenia.Jeśli chcemy ogrzać większe pomieszczenie, powinniśmy zdecydować się na termowentylator z szerokim zakresem nawiewu, aby ciepłe powietrze było rozprowadzane równomiernie.

Zabezpieczenia

Rozmiar

Zadbajmy przede wszystkim o to, aby termowentylator posiadał zabezpieczenie przed przegrzaniem. Dzięki temu zostanie on automatycznie wyłączony, jeśli temperatura będzie za wysoka. Zwróćmy również uwagę na jakość materiału urządzenia - ważne, aby wentylator zbytnio się nie nagrzewał. Niektóre modele posiadają funkcję automatycznego wyłączenia, np. w przypadku przewrócenia. Jeśli mamy zamiar używać grzejnika w łazience powinniśmy wybrać taki, który będzie przystosowany do pracy przy zwiększonej wilgotnościIm większy termowentylator, tym szybciej i mocniej będzie w stanie ogrzać dane wnętrze. Kierujmy się zatem metrażem danego pomieszczenia. Weźmy także pod uwagę długość kabla zasilającego oraz to, czy posiada wygodne uchwyty do przenoszenia.