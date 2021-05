Dogecoin - kolejna kryptowaluta, która wkrótce może kosztować majątek

Dogecoin był na początku czymś w rodzaju żartu, ale w tej chwili jego wartość jest całkiem poważna. Może warto rozważyć inwestycję w tą kryptowalutę?

Twarzą tej kryptowaluty jest sympatyczna mordka psa rasy Shiba Inu, którego szerzej znamy jako "pieseła" z licznych memów. Obecnie wartość jednej jednostki to 0,67 dolara, czyli ok. 2,55 zł. Być może nie jest to wielkość zachęcająca do inwestycji, ale w chwili obecnej Dogecoin stał się czwartą walutą na rynku pod względem kapitalizacji. Miesiąc temu za jedną jednostkę płacono... 0,008 dolara! Kapitalizacja sięgnęła 81 miliardów dolarów, a łączna liczba jednostek do wydobycia to 129,33 miliardów!

Dla porównania - łączna ilość jednostek Bitcoin to 21 milionów, zaś wydobycie ostatniej przewiduje się na rok... 2140. Co więcej - pewien procent "monet" jest stracony. Na przykład właściciel portfela zmarł, a rodzina nie sprzedała waluty, ba - może nawet nie wiedzieć, że znajduje się ona na dysku. W chwili pisania tego tekstu wartość Bitcoinów to 1,05 tryliona dolarów, Dogecoinów - 85,51 miliardów, zaś Ethereum - 390,59 mld. Inna popularna waluta, Litecoin, ma dzisiaj łączną wartość 23,67 mld.

Dogecoin zawdzięcza swoją popularność Elonowi Muskowi, który dość często wrzuca związane z nim tweety - i zapewne ma sporo tej waluty w swoim portfelu. Może zatem warto pójść jego śladem?

Źródło: TechSpot