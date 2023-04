Dokładnie na to czekałem! OPPO Find N2 Flip dostanie aktualizację, dzięki której stanie się jeszcze lepszym składanym smartfonem

Producent postanowił udostępnić użytkownikom nowe widgety na ekran zewnętrzny urządzenia.

OPPO Find N2 Flip jest zdecydowanie jednym z najlepszych składanych smartfonów na rynku. Przewagą flagowca nad konkurencją jest przede wszystkim duży ekran zewnętrzny, który nie tylko genialnie wygląda, ale i pozwala obsługiwać część funkcje urządzenia w bardzo wygodny sposób. Niestety podczas moich testów modelu Find N2 Flip miałem wrażenie, że potencjał wyświetlacza znajdującego się na górnej klapce nie został do końca wykorzystany. Liczba widgetów wgranych domyślnie do urządzenia okazała się mocno ograniczona, co było dla mnie dość negatywnym zaskoczeniem.

Domyślałem się jednak, że producent będzie dodawał kolejne funkcje, które zostaną przystosowane do obsługi na małym ekranie. Tak też stanie się w najbliższym czasie, kiedy to użytkownicy OPPO Find N2 Flipa otrzymają dostęp do zupełnie nowego widgetu, czyli wyświetlania treści ze Spotify na ekranie zewnętrznym.

Zobacz również:

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Tegoroczny składak marki OPPO jest urządzeniem, które zachwyciło mnie pod wieloma względami. Jeśli producent zdecyduje się na poszerzenie funkcjonalności wyświetlacza na górnej klapce to zdecydowanie może to być najlepszy tego typu smartfon na rynku. Jeśli posiadasz Find N2 Flipa i jednocześnie nie chcesz czekać na aktualizację, to polecam sprawdzić mój tekst na temat CoverScreen OS.

Ten darmowy program pozwala na używanie niemalże wszystkich aplikacji na małym wyświetlaczu w twoim smartfonie. Ma on co prawda swoje wady i zdecydowanie nie działa tak dobrze, jak rozwiązania systemowe wprowadzane przez producentów, ale nadal pozostaje wart przetestowania.