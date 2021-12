"Doktor Sen" wkrótce zniknie z Netflix! Jakich tytułów zaraz zabraknie?

Sprawdźcie, z jakimi tytułami wkrótce będą musieli pożegnać się abonenci Netflixa!

W tym tygodniu z oferty Netflix zniknie niewielka ilość produkcji. Zawiedzeni z pewnością będą jednak fani ekranizacji twórczości Stephena Kinga, ponieważ już za kilka dni stracą dostęp do filmu Doktor Sen, nawiązującego do wydarzeń ze słynnego Lśnienia. Osoby lubiące kino Zacka Snydera także będą musiały poradzić sobie bez 300: Początku imperium, do którego scenariusz napisał właśnie Snyder. Zapoznajcie się z pełną listą tytułów poniżej!

Doktor Sen

Minęło wiele lat od czasu wydarzeń, które rozegrały się w "Lśnieniu". Dorosły już Dan Torrence (Ewan McGregor) spotyka dziewczynkę, która przejawia podobne do niego zdolności. Stara się ją chronić przed kultem o nazwie Prawdziwy Węzeł, którego członkowie polują na dzieci obdarzone mocami, aby zachować nieśmiertelność.

Kraj produkcji : Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania

: Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania Reżyseria : Mike Flanagan

: Mike Flanagan Scenariusz : Mike Flanagan

: Mike Flanagan Gatunek : horror

: horror Obsada : Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Cliff Curtis

: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Cliff Curtis Dostępny do: 9 grudnia

300: Początek imperium

Film "300: Początek imperium" na podstawie powieści graficznej Franka Millera pt: "Kserkses", nakręcony w stylu hitu kinowego "300", to kolejny rozdział epickiej sagi opowiadający - tym razem w scenerii bitwy morskiej - historię greckiego generała Temistoklesa, który próbuje zjednoczyć Grecję, idąc na bitwę, która zmieni bieg wojny.

"300: Początek imperium" ukazuje losy Temistoklesa stającego przeciwko wielkiej inwazji wojsk perskich, którymi dowodzą Kserkses, śmiertelnik obdarowany boskimi siłami, oraz Artemizja, mściwa dowódczyni perskiej floty morskiej.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Noam Murro

: Noam Murro Scenariusz : Kurt Johnstad, Zack Snyder

: Kurt Johnstad, Zack Snyder Gatunek : dramat, akcja

: dramat, akcja Obsada : Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey, Rodrigo Santoro, Peter Mensah, Hans Matheson, Callan Mulvey

: Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey, Rodrigo Santoro, Peter Mensah, Hans Matheson, Callan Mulvey Dostępny do: 9 grudnia

Filmy i seriale, które znikną z oferty Netflix:

wtorek (7.12)

Gęsia skórka

środa (8.12)

Mariah Carey's Merriest Christmas

Mustang

The Cuba Libre Story

czwartek (9.12)

300: Początek imperium

Good and Blessing

Piers Morgan rozmawia z seryjnymi mordercami

Doktor sen

sobota (11.12)

Sztuka samoobrony

