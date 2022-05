"Doktor Strange 2" wkrótce na Disney Plus? Sprawdzamy wszystkie informacje

"Doktor Strange w multiwersum obłędu" szaleje w box office i nic nie zapowiada, by coś miało zaszkodzić jego popularności. Tymczasem pojawiły się pogłoski, że już wkrótce film może zagościć na platformie Disney Plus.

Platforma Disney Plus w Polsce wystartuje 14 czerwca 2022 roku. Choć to już niedługo, oferta programowa wciąż nie została oficjalnie przedstawiona, co otwiera spore pole do spekulacji. Oczywiście, większość polskich kino- i serialo-maniaków liczy na udostępnienie produkcji z uniwersum Gwiezdnych Wojen, na czele z takim hitem jak The Mandalorian. Nie mnie osób czeka na produkcje wchodzące w skład marvelowskiej franczyzy – trudno wyobrazić sobie Disney Plus bez Lokiego czy WandaVision.

Choć polscy widzowie wciąż oczekują na premierę platformy, jej zawartością cieszą się nasi sąsiedzi. W Niemczech Disney Plus już działa, a w związku z jego repertuarem pojawiły się ostatnio interesujące informacje. Na Twitterze widniała rozpiska premier na czerwiec, a wśród z nich znalazł się... Doktor Strange w multiwersum obłędu.

fot. Twitter

Z rozpiski możemy się dowiedzieć, jakoby Doktor Strange 2 miał zadebiutować na platformie już 22 czerwca 2022 roku. Informacja została bardzo szybko skasowana, ale zdążyła wywołać falę plotek. Czy rzeczywiście Disney planuje premierę filmu na niemieckiej wersji platformy? A może tweet to tylko efekt czyjejś pomyłki? A jeśli Doktor Strange 2 jednak pojawi się na Disney Plus w Niemczech, to czy zawita także do Polski?

Według polityki Disneya, między premierą kinową a udostępnieniem filmu w innych źródłach musi upłynąć około 45 dni. Czas ten jednak może się wydłużać. Przykładowo, Eternals na amerykańskiej platformie zagościli po 68 dniach, a Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni – po 70. Światowa premiera Doktora Strange'a 2 miała miejsce 6 maja 2022 roku, tak więc wkroczenie filmu na Disney Plus już 22 czerwca jest możliwe, ale jednak niepewne.

