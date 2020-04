DołączDoStada K.I.D.S. - gwiazdy w geście wsparcia dla lekarzy

Agata Młynarska, Magdalena Różczka, Michał Koterski i inne gwiazdy zakładają maseczki "wilka" w szczytnym celu - wspierają lekarzy walczących z koronawirusem oraz zachęcają do udziału w akcji DołączDoStada K.I.D.S. A o co w niej chodzi?

DołączDoStada K.I.D.S to akcja, której celem jest wprowadzenie telemedycyny do Centrum Zdrowia Dziecka. Fundacja K.I.D.S. poprzez swoją akcję chce nie tylko wpłynąć na przyśpieszenie wdrożenia Zaawansowanego Systemu Zdalnej Opieki, ale także pomóc w zbudowaniu poczucia solidarności w walce przeciw Covid-19. Symbolem fundacji jest sympatyczny wilk - dobry opiekun, a każdy może wesprzeć akcję, zakładając z nim maseczkę - w ten sposób dołączy do stada K.I.D.S. Oprócz wspomnianych we wstępie gwiazd, już wcześniej dołączyli do niego Magdalena Boczarowska, Joanna Przetakiewicz, Grzegorz Wilk, a także internetowi influencerzy. Wszystkie gwiazdy pokazują swoje wsparcie poprzez media społecznościowe, a Magdalena Różczka wystąpiła w swojej wirtualnej wersji - wykorzystano w tym celu przygotowany przez Fundację filtr na stories.

Jeśli chcesz wziąć udział w akcji DołączDoStada K.I.D.S., możesz na stronie MadMask.pl nabyć maskę wilka, a także skorzystać z filtrów na Facebooku oraz Instagramie - znajdziesz je pod takimi tagami, jak: wilk, maska, kids, wolf, mask, fundacja. Ponadto w serwisie PolakPotrafi.pl uruchomiona została zbiórka, której celem jest finansowanie Systemu Zdalnej Opieki dla Centrum Zdrowia Dziecka.

Warto mieć na uwadze, że podopieczni Centrum Zdrowia Dziecka znajdują się w podwyższonej grupie ryzyka zakażenia Covid-19 z powodu chorób towarzyszących. Telemedycyna pozwala im pozostać w domu, a w chwili obecnej trwają testy platformy komunikacji z młodymi pacjentami. Kolejnym etapem ma być wdrożenie rozwiązań telemedycznych do monitorowania stanu zdrowia dzieci w domach.