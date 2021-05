Dolby Vision już dostępny na konsolach Xbox Series S/X

Xbox Series X / S będą pierwszymi konsolami obsługującymi gry w technologii Dolby Vision. Program zostanie udostępniony użytkownikom Xbox Insiders w tym tygodniu.

Xbox Series S

Dolby Vision to technologia, która ma zapewnić znaczące wzmocnienie graficzne na konsolach Xbox Series X / S. Oferuje ulepszenia, takie jak jaśniejsze światła czy ostrzejszy kontrast, a także lepszą widoczność zarówno w jasnych, jak i ciemnych lokacjach. Według firmy Dolby jest to proces automatyczny. Gracze nie muszą regulować suwaków jasności, aby dostosować swój ekran. Testy rozpoczną się w tym tygodniu za pośrednictwem Xbox Insider Alpha, podczas których firma planuje zebrać opinie w ramach przygotowań do pełnego wydania. Xbox będzie pierwszą konsolą obsługującą zarówno Dolby Vision, jak i Dolby Atmos.

Get ready to transform your gaming experience with full-spectrum visuals! Rolling out to Xbox Insiders this week: Dolby Vision for gaming on Xbox Series X|S. pic.twitter.com/iU2RktHvPG — Larry Hryb ????????☁ (@majornelson) May 14, 2021

Testerzy Xbox Insiders będą musieli upewnić się, że ich telewizor obsługujący Dolby Vision jest zaktualizowany do najnowszego oprogramowania układowego, aby móc korzystać z nowej technologii. Dolby zauważa, że ​​ta funkcja nie będzie dostępna na każdym telewizorze i może wymagać przyszłej aktualizacji oprogramowania. Xbox Series X / S otrzyma także nowe ulepszenie, które uwydatni działanie technologii HDR po podłączeniu do telewizora obsługującego Dolby Vision. Microsoft ściśle współpracuje z producentami, aby upewnić się, że funkcja będzie dostępna na jak największej liczbie telewizorów, zanim zostanie szeroko rozpowszechniona. To duży krok dla firmy, która wciąż podwaja możliwości technologiczne serii X.