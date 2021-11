Dom Gucci - gdzie obejrzeć? Nie przegap premiery!

Już dziś w kinach premierę ma długo wyczekiwany potencjalny hit prosto z Ameryki o tytule "Dom Gucci". W rolach głównych pojawia się Lady Gaga, Adam Driver oraz Jared Leto!

Dwudziestego szóstego listopada w kinach odbywa się polska premiera amerykańskiego filmu. „Dom Gucci” inspirowany jest szokującą, prawdziwą historią rodzinnego imperium stojącego za włoskim domem mody Gucci. Trzy dekady miłości, zdrady, dekadencji, zemsty, zwieńczone w końcu morderstwem, pokazują, co znaczy nazwisko Gucci, ile jest warte i jak daleko posunie się rodzina, by nie wypuścić z rąk kontroli nad fortuną. W rolach głównych: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek oraz Al Pacino.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Dom Gucci"

Dom Gucci

reż. Ridley Scott

Historia Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego, która planowała zabić swojego męża, wnuka znanego projektanta mody Guccio Gucci.

Reżyser: Ridley Scott

Ridley Scott Obsada: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Al Pacino

Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Al Pacino Gatunek: Biograficzny, Dramat

Biograficzny, Dramat Kraj produkcji: USA

USA Premiera: 26 listopada 2021

Film będzie można zobaczyć podczas seansów zorganizowanych w sieciach takich jak: Cinema City, Multikino oraz Helios. Niestety, na ten moment produkcja nie jest dostępna do obejrzenia online w legalny sposób. Producenci nie podali informacji, czy w planach jest udostępnienie go na jakiejś platformie VOD takiej jak Netflix, HBO GO czy Player.

