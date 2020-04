"Dom grozy: Miasto Aniołów" - nowy serial z Natalie Dromer już dostępny w HBO GO

Pierwszy odcinek spin-offu kultowego Penny Dreadful ("Dom Grozy") właśnie zadebiutował na HBO GO. W jednej z głównych ról występuje gwiazda "Gry o tron" - Natalie Dromer.

Oryginalny "Dom Grozy" przenosił nas do Londynu z epoki wiktoriańskiej. Znakomita historia, rozpisana w trzech sezonach, pozwalała widzom na spotkanie popularnych postaci z kart powieści, jak: Frankensteina, Dorian Gray czy Dracula.

Akcja serialu "Dom grozy: Miasto Aniołów" (oryg. „Penny Dreadful: City of Angels”) przenosi nas natomiast do Los Angeles z roku 1938. Podobnie jak w przypadku pierwowzoru, tak i tym razem pomysłodawcą przedsięwzięcia jest John Logan, który na swoim koncie ma już m.in. scenariusze do takich dzieł, jak "Gladiator", "Ostatni Samuraj" czy "Aviator".

O czym jest "Dom grozy: Miasto Aniołów"? Historię poznajemy z perspektywy dwóch detektywów - Tiago Vegi (Daniel Zovatto) i jego partnera Lewisa Michenera (Nathan Lane), którym przydzielono nową sprawę, dotyczącą brutalnego morderstwa. Wkrótce okaże się, że prowadzone przez nich śledztwo uwikła ich w sieć intryg, które zagrażać będą również ich najbliższym.

Oprócz, wspomnianych już, Daniela Zovatto i Nathana Lane'e, w serialu występują również m.in.: Natalie Dormer ("Gra o tron"), Kerry Bishé ("Narcos"), Rory Kinnear ("Rok za rokiem", "Katarzyna Wielka"), Adriana Barraza ("Thor"), Michael Gladis ("Mad Men") i Jessica Garza ("Six").

Choć premiera serialu „Dom grozy: Miasto Aniołów” oficjalnie odbędzie się 27 kwietnia, to HBO GO już dzisiaj, przedpremierowo, udostępniło pierwszy odcinek. Kolejne będą pojawiać się regularnie co tydzień, w poniedziałki.

