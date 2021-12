"Dom z papieru" - Berlin otrzyma własny serial!

Już w piątek na platformie Netflix pojawią się ostatnie odcinki piątego sezonu hiszpańskojęzycznego serialu Dom z papieru. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla fanów serii, jednak ma także nieco gorzki posmak. Będą to bowiem ostatnie odcinki serialu, a zakończy się on na pięciu sezonach.

Nie będzie to jednak ostatnie spotkanie z jego bohaterami. Mało prawdopodobnym wydawało się, że amerykański gigant tak łatwo zrezygnuje z jednej z najpopularniejszych produkcji w swojej historii. Dzisiejszej nocy Netflix ogłosił bowiem, że powstanie pierwszy spin-off serialu, którego głównym bohaterem będzie Berlin.

This heist might be coming to an end, but the story continues...



Berlin: A New Series, coming in 2023 pic.twitter.com/jMvufEArKq