Dom z papieru Korea – data premiery, zwiastun, obsada. Wszystko co wiemy na temat nowego serialu Netflixa [22.03.2022]

"Dom z papieru" nie kończy się wraz z piątym sezonem. Już niebawem Netflix rozpocznie bowiem nowy rozdział historii "Profesora" i jego towarzyszy. Sprawdź, co wiemy na temat serialu "Dom z papieru Korea".

W 2017 roku na platformie Netflix zadebiutował hiszpański serial „Dom z papieru” (La casa de papel – tyt. oryg.). Mało kto przypuszczał wówczas, że streamingowy gigant właśnie zyskał jeden ze swoich największych hitów. W kolejnych latach widzowie z zapartym tchem śledzili losy bohaterów. Wreszcie, po 5 sezonach historia „Domu z papieru” dobiegła końca. Choć wciąż spekuluje się na temat ewentualnej kontynuacji w postaci 6 sezonu, to sam Netflix na ten temat milczy. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w kontekście spin-offów i nowych adaptacji "Domu z papieru".

Wiemy już, że jeden z bohaterów hiszpańskiego serialu - „Berlin”, otrzyma własny serial. Jego premiery nie powinnyśmy się jednak spodziewać wcześniej niż w 2023 roku. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku „Money Heist: Korea - Joint Economic Area”, czyli „Domu z Papieru Korea” (tytuł nieoficjalny). Nowy serial Netflixa ma zadebiutować już w tym roku i rozpocząć kolejny rozdział w historii popularnej marki. Co już wiemy na temat koreańskiej adaptacji hiszpańskiego przeboju?

Dom z papieru: Korea – fabuła

Choć oczywiście nie poznaliśmy jeszcze wszystkich szczegółów, to możemy się spodziewać, że „Dom z papieru Korea” zaoferuje widzom historię podobną do tej z hiszpańskiego oryginału. Twórcy nie ukrywają bowiem, że „Money Heist: Korea - Joint Economic Area” jest adaptacją „La casa de papel”. Możemy spodziewać się zatem nie tylko podobnego wątku głównego, ale również bohaterów. Już oficjalny opis serialu sugeruje, że do akcji po raz kolejny wkroczy „Profesor” i grupa jego towarzyszy.

Grupa desperatów ukrytych pod maskami łączy siły pod przywództwem mistrza zbrodni znanego jako "Profesor", aby dokonać największego napadu, jaki kiedykolwiek widziała Korea. Zaufaj Profesorowi. Wybierz swoją nazwę miasta. Załóż maskę. Już czas.

Potwierdzono już, że wszyscy bohaterowie koreańskiego „Domu z papieru” będą nosić pseudonimy identyczne jak postacie z „La casa de papel”. Widzowie będą mogli zatem liczyć na obecność Profesora, Tokio, Helsinek, Moskwy czy Berlina.

Czy to jednak oznacza, że „Dom z papieru Korea” nie zaoferuje nic nowego sympatykom hiszpańskiego oryginału? Nic bardziej mylnego, już samo umiejscowienie akcji w Korei Południowej będzie z pewnością „powiewem świeżości”. Jun Jong-Seo, aktor który wcieli się w postać Tokio zdradził w jednym z wywiadów, że choć bohaterowie „Money Heist: Korea - Joint Economic Area” będą nosić te same imiona co ich hiszpańscy odpowiednicy, to w rzeczywistości będą to postacie o zupełnie innym charakterze, motywacjach i cechach.

Ma (każdy z bohaterów – przyp. red.) tę samą nazwę, ale zupełnie inną osobowość i charakter - Jun Jong-Seo.

Dom z papieru: Korea - twórcy

Za koreańską adaptację „Domu z papieru” odpowiadać będzie Kim Hong-sun – reżyser i scenarzysta Ryu Yong-jae. Álex Pina, twórca i producent wykonawczy oryginalnego hiszpańskiego serialu, będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego. Pina nie ukrywa, że jest zafascynowany nową adaptacją swojego dzieła.

Koreańscy twórcy od lat rozwijają swój własny język i kulturę audiowizualną. Udało im się, podobnie jak naszemu serialowi, przekroczyć granice kulturowe i stać się punktem odniesienia dla tysięcy widzów na całym świecie, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dlatego fascynuje mnie, że świat La Casa de Papel jest tak atrakcyjny dla koreańskich twórców, że postanowili zrobić adaptację. Fakt, że akcja rozgrywa się na Półwyspie Koreańskim również wydaje mi się kamieniem milowym, który bardzo mnie cieszy - Álex Pina.

Możemy zatem śmiało założyć, że „Dom z papieru Korea” jest w odpowiednich rękach.

Dom z papieru: Korea - obsada

Netflix ujawnił już obsadę koreańskiej adaptacji „Domu z papieru”. Dzięki temu wiemy, że w jedną z głównych ról wcieli się Park Hae-soo. Aktor, który ostatnio dał się poznać za sprawą swojej znakomitej roli w "Squid Game" jako Cho Sang-woo (zawodnik 218).

Oprócz niego, w serialu wystąpią: Yoo Ji-tae jako Profesor, Jun Jong-Seo jako Tokio, Lee Hyun-woo jako Rio, Lee Won-Jong jako Moskwa, Kim Ji-hoon jako Denver, Jang Yoon-ju jako Nairobi, Kim Ji-hoon jako Helsinki i Lee Kyu-Ho jak Oslo. Obsadę uzupełnią Kim Yun-jin (wcześniej m.in. serial Zagubieni), Kim Sung-o, Park Myung-hoon (wcześniej m.in. Parasite) oraz Lee Joo-bin.

Dom z papieru: Korea - zwiastuny

Do tej pory Netflix opublikował zaledwie jeden zwiastun serialu "Money Heist: Korea - Joint Economic Area".

Ile odcinków będzie miał „Dom z papieru Korea”?

Netflix potwierdził już, że pierwszy sezon nowego "Domu z papieru" będzie składał się z 12 odcinków. Każdy z nich trwać będzie około 60 minut. Oznacza to, że pierwszy sezon koreańskiej adaptacji serialu będzie dłuższy o trzy odcinki od pierwowzoru. Wydany w 2017 roku, pierwszy sezon „La casa de papel” składał się bowiem „tylko” z 9 odcinków.

Dom z papieru: Korea – kiedy premiera?

Niestety, nowy Dom z papieru nie ma jeszcze potwierdzonej daty premiery. Park Hae-soo potwierdził jednak, że serial trafi na platformę Netflix w 2022 roku.

Aktualizacja:

Pojawiły się nowe informacje na temat daty premiery serialu "Dom z papieru: Korea – Wspólna strefa ekonomiczna". Sugeruje się, że w związku z obecnym stanem produkcji serialu - ten najprawdopodobniej zadebiutuje w okresie wrzesień - grudzień 2022. Netflix ponoć nie chce, aby największe produkcje konkurowały ze sobą o uwagę widza, a warto przypomnieć, że maj, czerwiec i lipiec będzie najprawdopodobniej należał do Stranger Things 4. Pierwsza część czwartego sezonu zadebiutuje 27 maja, druga natomiast 1 lipca.

Aktualizacja 25.01.2022

Dowiedzieliśmy się, że zdjęcia na planie Dom z papieru Korea zostały zakończone już 18 stycznia. Aktorzy pracowali nad serialem od 18 września 2021 roku i obecnie przeszedł on w fazę postprodukcji. Oznacza to, że do całkowitego zakończenia prac i premiery serialu pozostało już zaledwie kilka miesięcy.

Dom z papieru Korea – najważniejsze informacje:

Tytuł serialu - Dom z papieru Korea (Money Heist: Korea - Joint Economic Area - tyt. oryg.)

- Dom z papieru Korea (Money Heist: Korea - Joint Economic Area - tyt. oryg.) Reżyseria - Kim Hong-sun

- Kim Hong-sun Liczba potwierdzonych sezonów – 1

– 1 Liczba odcinków - 12

- 12 Czas emisji – 2022

– 2022 Gatunek - Thriller. akcja, dramat

- Thriller. akcja, dramat Kraj produkcji - Korea Południowa

- Korea Południowa Obsada - Yoo Ji-Tae, Jeon Jong-seo, Kim Ji-hoon, Hyun-Woo Lee, Won-jong Lee, Yoon-ju Jang, Ji-Hoon Kim, Kyu-Ho Lee, Lee Hyun-woo

Aktualizacja - Nowy Dom z papieru otrzymał oficjalny polski tytuł

Coraz więcej wskazuje na to, że już niebawem otrzymamy oficjalną datę premiery południowokoreańskiej adaptacji popularnego "Domu z papieru". Serial pojawił się bowiem już na polskiej odsłonie Netflixa, dzięki czemu poznaliśmy również oficjalny polski tytuł. "Money Heist: Korea - Joint Economic Area" przetłumaczono w naszym kraju na "Dom z papieru: Korea – Wspólna strefa ekonomiczna". Przy okazji otrzymaliśmy również pierwszy opis fabuły serialu.

Enigmatyczny profesor zbiera grupę zdolnych złodziei z Północy i Południa, aby ukraść świeżo wydrukowaną walutę przyszłej, zjednoczonej Korei.

Aktualizacja 2 - Twórca Domu z papieru stworzy kolejny serial dla Netflixa, co z Dom z papieru: Korea?

Netflix, za sprawą Diego Ávalosa - wiceprezesa firmy ds. treści w Hiszpanii i Portugalii, oznajmił, że Alex Pina - twórca kultowego "Domu z papieru", podpisał ze streamingowym gigantem nowy kontrakt. Na jego mocy uznany reżyser i scenarzysta ma stworzyć nowy serial dla platformy, który najprawdopodobniej będzie opowiadać o ludziach podczas pandemii COVID-19. Co więcej, Pina ujawnił, że otrzymał od Netflixa pełną swobodę twórczą.

Pozwolili mi na realizację ryzykownych i różnorodnych projektów, które były pisane z pełną swobodą. Ten nowy etap jest przedłużeniem tego zaufania, ponieważ stoimy u boku najważniejszych twórców współczesnej fikcji i wypełniamy luki, które jeszcze do niedawna istniały między Ameryką Północną a resztą świata - Alex Pina.

Jak to wszystko przełoży się na południowokoreańską adaptację serialu "Dom z papieru", którego jak wiemy, Alex Pina jest producentem wykonawczym? Wbrew pozorom, dzisiejsze ogłoszenie może zwiastować bardzo dobre wiadomości dla osób wyczekujących rychłego debiutu widowiska. Możemy bowiem śmiało założyć, że prace nad serialem są już praktycznie ukończone i obecność Piny nie jest wymagana. Tym samym, już niebawem powinniśmy otrzymać zwiastun "Domu z papieru: Korea" wraz z datą premiery.

