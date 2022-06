Dom z papieru: Korea sezon 2 – premiera, obsada, plotki i fakty. Sprawdź, co już wiadomo

Niezwykle popularny serial Dom z papieru doczekał się niedawno południowokoreańskiej adaptacji. Sprawdź, co wiemy na temat 2. sezonu przygód Profesora i jego towarzyszy.

Oryginalny, hiszpański Dom z papieru wciąż należy do grona najpopularniejszych seriali w historii platformy Netflix. Nic zatem dziwnego, że włodarze serwisu postanowili wykorzystać swoją flagową markę i stworzyć całe uniwersum Domu z papieru. Wiemy już, że powstaje spin-off, który skupi się na losach „Berlina” z oryginalnej serii. To jednak nie wszystko, na Netflixie zadebiutował niedawno serial Dom z papieru: Korea, który jest adaptacją hiszpańskiego pierwowzoru. Oznacza to, że w rolach główny ponownie możemy oglądać takich bohaterów jak Profesor, Tokio, czy wspomniany już Berlin. Oczywiście, zarówno postacie, jak i cała historia zostały dopasowane do nowych realiów, co sprawia, że Dom z papieru: Korea to wciąż świeża historia.

Za nami już premiera pierwszych odcinków widowiska. Czy jednak nowy serial powtórzy sukces oryginału? I najważniejsze – czy Dom z papieru: Korea otrzyma drugi sezon?

Dom z papieru Korea – najważniejsze informacje

Tytuł serialu - Dom z papieru: Korea (Money Heist: Korea - Joint Economic Area - tyt. oryg.)

- Dom z papieru: Korea (Money Heist: Korea - Joint Economic Area - tyt. oryg.) Reżyseria - Kim Hong-sun

- Kim Hong-sun Liczba potwierdzonych sezonów – 1

– 1 Liczba odcinków - 12

- 12 Czas emisji – 2022

– 2022 Gatunek – Thriller, akcja, dramat

– Thriller, akcja, dramat Kraj produkcji - Korea Południowa

- Korea Południowa Obsada - Yoo Ji-Tae, Jeon Jong-seo, Kim Ji-hoon, Hyun-Woo Lee, Won-jong Lee, Yoon-ju Jang, Ji-Hoon Kim, Kyu-Ho Lee, Lee Hyun-woo

Dom z papieru: Korea – sezon 2 czy sezon 1 część 2?

Na początku warto wyjaśnić sobie kilka kwestii, tak aby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania. Obecnie na platformie Netflix możecie obejrzeć 6 odcinków serialu Dom z papieru: Korea. Jednak już wcześniej wiedzieliśmy, że streamingowy gigant zamówi 12 epizodów. Co zatem z pozostałą szóstką?

Otóż Netflix po raz kolejny zdecydował się na eksperyment z dzieleniem sezonów (taki los spotkał już m.in. finał Ozark, Lucyfera czy ostatnio Stranger Things 4). Czym różni się podzielony sezon serialu od dwóch oddzielnych? W pierwszym wypadku mamy z reguły do czynienia z zamkniętą, konkretną historią. Dodatkowo przerwa w emisji pomiędzy „połówkami” danego sezonu jest znacznie krótsza niż w przypadku oddzielnych sezonów. Obecnie zatem czekamy na 6 odcinków 2. części, pierwszego sezonu Domu z papieru Korea. Co jednak z pełnoprawnym 2. sezonem?

Czy powstanie 2. sezon Dom z papieru: Korea?

Niestety, Netflix zamówił, póki co, jedynie 12 odcinków serialu. Oznacza to, że drugi sezon nie otrzymał jeszcze „zielonego światła”. Z całą pewnością twórcom nie brakuje zarówno pomysłów, jak i materiału źródłowego na kontynuację. Ostatecznie jednak to wyniki oglądalności zadecydują o sezonie 2. Te póki co nie są najgorsze, ale nie jest to też rezultat, który gwarantuje kontynuację. W pierwszym tygodniu emisji Dom z papieru Korea trafił do TOP 10 najchętniej oglądanych seriali na Netflix w 51 krajach na świecie (w tym w Polsce). Niestety, jest to wciąż wynik znacznie gorszy od np.: Umbrella Academy 3, Stranger Things 4, Peaky Blinders 6 czy Człowiek kontra pszczoła.

Pozostaje mieć nadzieję, że Dom z papieru: Korea będzie pomału rósł i kulminacja oglądalności nastąpi podczas premiery drugiej części pierwszego sezonu. Kiedy możemy spodziewać się jakichkolwiek wieści od Netflixa? Niestety raczej nieprędko. Na ostateczną decyzję odnośnie sezonu 2. będziemy musieli najprawdopodobniej poczekać co najmniej do premiery finałowych odcinków obecnego sezonu.

Dom z papieru Korea: sezon 2 – data premiery

Zakładając optymistyczny wariant, w którym Netflix zamawia 2. sezon serialu Dom z papieru: Korea, musimy liczyć liczyć się z tym, że przyjdzie nam na niego trochę poczekać. Spekuluje się, że pozostałe 6 epizodów pierwszego sezonu zadebiutuje pod koniec 2022 roku. Prace nad ewentualnym sezonem 2. ruszą zatem najprawdopodobniej dopiero w 2023 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to na premierę kontynuacji Domu z papieru: Korea będziemy musieli poczekać co najmniej do drugiej połowy 2024 roku.

Dom z papieru: Korea sezon 2 – obsada

Na główny skład drużyny rabusiów w Dom z papieru: Korea składają się:

Profesor - Yoo Ji-Tae

Berlin - Park Hae-soo

Denver - Kim Ji-hoon

Tokyo - Jeon Jong-Seo

Nairobi - Jang Yoon-Ju

Moskwa - Lee Won-jong

Rio - Lee Hyun-woo

Helsinki - Kim Ji-hoon

Śmiało możemy założyć, że większa część obsady pojawi się również w ewentualnym 2. sezonie serialu.

To na razie wszystko co wiemy na temat 2. sezonu Domu z papieru: Korea, ale możecie być pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje to powyższy artykuł zostanie zaktualizowany.