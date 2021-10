Dom z papieru - Netflix prezentuje zwiastun ostatniej części!

Czekacie na ostatnią część "Domu z papieru"? Jeżeli tak, to koniecznie zobaczcie jej teaser!

Dzisiejsza publikacja Netflixa może być słodko-gorzka dla wszystkim fanów serialu Dom z papieru. Dobra wiadomość jest taka, że amerykańska platforma streamingowa opublikowała dzisiaj krótki teaser drugiej części piątego sezonu serialu, który możecie zobaczyć poniżej:

Zła wiadomość jest jednak taka, że zapowiada on ostatnią część hiszpańskojęzycznego show. Sezon piąty jest ostatnim, o czym już dość dawno temu informował reżyser Álex Pina. Przypomnijmy, że pierwsza część obecnego sezonu pojawiła się w ofercie Netflixa trzeciego września tego roku. Jeżeli jeszcze jej nie oglądaliście, a mimo to chcecie dowiedzieć się o niej więcej, to możecie zapoznać się z naszą recenzją.

Dom z papieru

Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.

Kraj produkcji : Hiszpania

Twórca : Álex Pina

Obsada : Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri

Gatunek : Akcja, Thriller

Lata produkcji : 2017-2021

Kategoria wiekowa : 16+

: 16+ Data premiery: 3 grudnia (część 2, sezon 5)

