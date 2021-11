"Dom z papieru" i "Psie pazury" - oto nowości Netflixa w tym tygodniu!

Wśród premier platformy pojawi się między innymi ostatnia część "Domu z papieru" i trzeci sezon "Zagubionych w kosmosie".

Spis treści

Ten tydzień na Netflix będzie z pewnością słodko-gorzki dla fanów Domu z papieru. Już w ten piątek premierowo pokazane zostaną ostatnie odcinki piątego, a zarazem ostatniego, sezonu serialu, który zdobył rzesze fanów na całym świecie. Innymi z nowości będzie ekranizacja powieści Jane Austen z Aną Taylor-Joy w roli głównej: Emma, a także Psie pazury z Benedictem Cumberbatchem. W ciągu najbliższych dni pojawi się także trzeci i ostatni sezon Zagubionych w kosmosie.

Dom z papieru

Osaczony Profesor gra o wszystko, gdy próbuje wynieść z banku złoto, ale przede wszystkim, swoją ekipę.

Kraj produkcji : Hiszpania

: Hiszpania Twórca : Álex Pina

: Álex Pina Gatunek : Akcja, Thriller

: Akcja, Thriller Obsada : Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri

: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri Data premiery: 3 grudnia

Emma

Piękna, mądra i bogata Emma Woodhouse jest królową swego sennego miasteczka, nie ma konkurencji, ponieważ nie dorównuje jej nikt. W tej błyskotliwej satyrze na podziały klasowe, Emma musi zmierzyć się z bólem dorastania oraz miłosnymi pomyłkami, zanim odnajdzie miłość, której zawsze pragnęła.

Zobacz również:

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Wielka Brytania

: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania Reżyseria : Autumn de Wilde

: Autumn de Wilde Scenariusz : Eleanor Catton

: Eleanor Catton Gatunek : dramat, komedia, romans

: dramat, komedia, romans Obsada : Ana Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth, Myra McFayden, Josh O'Connor, Callum Turner, Rupert Graves, Gemma Whelan, Miranda Hart

: Ana Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth, Myra McFayden, Josh O'Connor, Callum Turner, Rupert Graves, Gemma Whelan, Miranda Hart Data premiery: 3 grudnia

Psie pazury

Jest rok 1925, a głównymi bohaterami tej gorzkiej opowieści o miłości i przebaczeniu są dwaj bracia, Phil i George, zamożni ranczerzy z Montany. Phil jest typowym samotnikiem i drapieżcą, który żyje w zgodzie z naturą i potrafi znaleźć słaby punkt w każdym człowieku, z którym ma kontakt. George ma w sobie więcej ciepła i empatii, a także czysto ludzkiej przyzwoitości. Nic więc dziwnego, że to on poślubia uroczą wdowę Rose i zostaje ojczymem jej syna Petera. Philowi ciężko zaakceptować decyzję swojego brata, tym bardziej, że czerpie perfidną satysfakcję z drwienia z kobiety i chłopaka. A to prowadzi w linii prostej do konfliktu wartości, którego nikt się nie spodziewał.

Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Reżyseria : Jane Campion

: Jane Campion Scenariusz : Jane Campion

: Jane Campion Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Adam Beach, Peter Carroll

: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Adam Beach, Peter Carroll Data premiery: 1 grudnia

Wszystkie premiery tego tygodnia na Netflix:

poniedziałek (29.11)

14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych

wtorek (30.11)

Im więcej, tym przyjemniej

Wyspa fantazji

Szczyt bogów

Zaprowadź mnie do domu

Mo Amer: Mohamed w Teksasie

Karolek z Naklejkowa [sezon 1]

środa (1.12)

Zagubieni w kosmosie [sezon 3]

Psie pazury

Zielony wąż

Archer [sezon 12]

JoJo's Bizzare Adventure [sezon 5]

Raport pelikana

Oczyszczenie

Wish Upon

Zabójca doskonały

Doktor Żywago

Wojownicy nieba i ziemi

44 koty [sezon 4]

Rodzice chrzestni z Tokio

Hellegat

Koniec podróży

czwartek (2.12)

Cała prawda

Wieczny singiel

Kojoty

Chaotyczna klasa jedzie na Cypr: Letnie zawody

piątek (3.12)

Dom z papieru [sezon 5, część 2]

Park Jurajski: Obóz kredowy [sezon 4]

Emma

Baranek Shaun: Odlotowe święta

Barbie & Chealsea: The Lost Birthday

Coming Out Coltona [sezon 1]

Świat śniegu: Ostatni rozdział

Cobalt Blue

Spalony most

Kronika namiętności

Zobacz także: Dom z papieru 2. połowa części 5 - wszystkie najnowsze informacje