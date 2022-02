Dom z papieru - nowa część serialu Netflixa na pierwszym zwiastunie! [23.02.2022]

Netflix nie ma zamiaru porzucać jednej ze swoich najsilniejszych marek i właśnie zaprezentował pierwszy zwiastun nowej serii serialu Dom z papieru.

fot. Netflix

Dom z papieru to jeden z największych przebojów platformy Netflix. Widzowie przez 5 sezonów śledzili losy "Profesora" i jego towarzyszy. Choć główna seria została już zakończona (teoretycznie, bo u Netflixa nigdy nic nie wiadomo), to streamingowy gigant nie ma zamiaru odpuszczać sobie znanej i rozpoznawalnej marki. Wiemy już, że powstanie spin-off głównego cyklu, który skupiać się będzie na losach Berlina. To jednak nie wszystko, znacznie wcześniej możemy liczyć na debiut "Money Heist: Korea - Joint Economic Area", czyli w dużym skrócie Dom z papieru Korea.

Nowy Dom z papieru nie jest do końca oryginalną historią. Sami twórcy określają ją jako koreańską adaptację hiszpańskiego oryginału. Oznacza to, że widzowie będą mogli z łatwością rozpoznać dobrze znane postacie jak: Profesor, Tokio, Helsinki, Moskwa czy Berlin.

Tytuł serialu - Dom z papieru Korea (Money Heist: Korea - Joint Economic Area - tyt. oryg.)

- Dom z papieru Korea (Money Heist: Korea - Joint Economic Area - tyt. oryg.) Reżyseria - Kim Hong-sun

- Kim Hong-sun Liczba potwierdzonych sezonów - 1

- 1 Czas emisji - 2022

- 2022 Gatunek - Thriller. akcja, dramat

- Thriller. akcja, dramat Kraj produkcji - Korea Południowa

- Korea Południowa Obsada - Yoo Ji-Tae, Jeon Jong-seo, Kim Ji-hoon, Hyun-Woo Lee, Won-jong Lee, Yoon-ju Jang, Ji-Hoon Kim, Kyu-Ho Lee

Grupa desperatów ukrytych pod maskami łączy siły pod przywództwem mistrza zbrodni znanego jako "Profesor", aby dokonać największego napadu, jaki kiedykolwiek widziała Korea. Zaufaj Profesorowi. Wybierz swoją nazwę miasta. Załóż maskę. Już czas - oficjalny opis serialu Dom z papieru Korea.

Jedną z gwiazd serialu, którą z łatwością rozpoznają widzowie, jest Park Hae-soo, który zachwycił swoją rolą w "Squid Game" jako Cho Sang-woo (zawodnik 218). Na chwilę obecną wiemy jedynie, że Dom z papieru Korea zadebiutuje na platformie Netflix "wkrótce". Na dokładną datę premiery serialu będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, choć najprawdopodobniej niezbyt długo. Twórcy poinformowali bowiem, że zdjęcia do serialu zostały już zakończone i obecnie jest on na etapie postprodukcji. Oznacza to, że od premiery nowego "Domu z papieru" dzieli nas już naprawdę niewiele. Póki co pozostaje nam podziwiać pierwszy oficjalny zwiastun produkcji.

Zobacz również:

Aktualizacja

Jeśli czekacie na premierę nowego "Domu z papieru", to mamy dla was dobre wieści. Przede wszystkim, południowokoreańska adaptacja serialu otrzymała oficjalną polską stronę w serwisie Netflix, a co za tym idzie poznaliśmy tytuł, jakim "Money Heist: Korea - Joint Economic Area" legitymować będzie się w naszym kraju. Na szczęście tłumacze nie zdecydowali się na żadne eksperymenty i w Polsce obejrzymy serial pod tytułem: "Dom z papieru: Korea – Wspólna strefa ekonomiczna".

Pojawiły się także nowe informacje w sprawie oficjalnej daty premiery serialu. Coraz więcej wskazuje na to, że nowy "Dom z papieru" będziemy mogli obejrzeć na Netflix w okresie wrzesień - grudzień 2022. Skąd te przypuszczenia? Wiemy już, że serial jest obecnie w fazie postprodukcji, ta trwa jednak niespełna dopiero miesiąc i mało prawdopodobne jest, aby serial był gotowy na premierę w okresie letnim bieżącego roku. Co więcej, to właśnie w tym okresie (maj - lipiec) premierę będzie miał czwarty sezon przebojowego Stranger Things. Sugeruje się, że Netflix nie chce, aby jego największe marki rywalizowały ze sobą o uwagę widza. Idealnym okresem do zaprezentowania nowego "Domu z papieru" będzie zatem jesień - zima 2022.

Zobacz również: