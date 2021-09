Dom z papieru sezon 5 - przecieki, plotki, oficjalne informacje [Aktualizacja 17.09.2021]

Dom z papieru powraca z piątym i jednocześnie ostatnim sezonem. Oto wszystko, co wiemy na temat kontynuacji serialu.

„Dom z papieru” to serial, który osiągnął ogromną popularność, z każdym wypuszczonym sezonem zwiększając liczbę fanów kilkukrotnie. Gdyby tego było mało, to na dzień dzisiejszy „Dom z papieru” dzierży z dumą tytuł najczęściej oglądanej nieanglojęzycznej produkcji na platformie Netflix. Biorąc pod uwagę oszałamiającą liczbę 65 milionów wyświetleń czwartego sezonu wygląda na to, że długo jeszcze tego tytułu nie odda. Ponadto produkcja pojawia się kilkukrotnie w rankingach portalu Filmweb i najwyżej znajduje się na liście najlepszych seriali dostępnych na Netflixie, gdzie oscyluje na 9 miejscu.

Już w lipcu tamtego roku przedstawiciele Netflixa za pomocą mediów społecznościowych zdawkowo informowali, że „napad się kończy”. Po takiej wiadomości dla fanów było jasne, że w takim wypadku piąty sezon „Domu z papieru” będzie jednocześnie tym ostatnim. W tym samym czasie reżyser Álex Pina podzielił się oświadczeniem, w którym potwierdził podejrzenia widzów.

Prawie cały rok myśleliśmy o tym, jak rozbić naszą szajkę. Jak przechytrzyć Profesora. Jak doprowadzić do sytuacji, które dla wielu bohaterów staną się bez wyjścia. W efekcie powstała piąta część serialu "Dom z papieru". Zobaczymy jeszcze bardziej dzikie i ekstremalne oblicze toczącej się walki i będzie to z pewnością najbardziej niezwykły i wciągający sezon serialu.

Jak widać, prace nad ostatnim sezonem „Domu z papieru” były czasochłonne, jednak wygląda na to, że będzie naprawdę dobry. Utwierdza nas w tym dodatkowo stwierdzenie jednego z reżyserów serialu, Álexa Rodrigo, który mówił:

Chcemy zakończyć serię w stylu, w jakim sobie wyobrażają i o którym marzą fani.

Liczba odcinków

Liczba odcinków we wszystkich sezonach prezentowała się następująco:

sezon - 13 odcinków sezon - 9 odcinków sezon - 8 odcinków sezon - 8 odcinków

Biorąc pod uwagę powyższe dane można by pomyśleć, że sezon piąty również będzie składał się z 8 odcinków, tak jak jego poprzednie części. Okazuje się jednak, że będzie miał aż 10 odcinków.

Fabuła - o czym będzie 5 sezon?

Wydarzenia ze wszystkich sezonów kręcą się wokół napadu na bank przez zorganizowaną grupę przestępczą prowadzoną przez Profesora. Tak samo będzie w ostatnim sezonie, w którym będziemy mogli obejrzeć koniec całej akcji. Spekulacje, co tam się może wydarzyć mnożą się i mnożą.

Trzeba przyznać, że oczekiwania wobec ostatniej części są ogromne. Głównie ze względu na to, że twórcy sami sobie postawili wysoko poprzeczkę końcówką sezonu 4, który był wyjątkowo emocjonujący. Warto przypomnieć, że zakończył się on ogromnym chaosem, strzelaniną, wybuchami, przez co nic nie jest pewne.

Główny twórca serialu, Álex Pina o sezonie piątym mówił tak:

Gang zostanie teraz wepchnięty w nieodwracalne sytuacje, w dziką wojnę. To najbardziej epicka część ze wszystkich nakręconych przez nas części.

Obsada

W Internecie pojawiła się lista aktorów biorących udział w kręceniu serialu. Poza Tokio (Úrsula Corberó) możemy liczyć na powrót takich postaci jak: Profesor (Álvaro Morte), Nairobi (Alba Flores), Rio (Miguel Herrán), Berlin (Pedro Alonso), Arturo Román (Enrique Arce), Lizbona (Itziar Ituño), Denver (Jaime Lorente), Sztokolm (Esther Acebo), Helsinki (Darko Peric), Palermo (Rodrigo De la Serna), Bogotá (Hovik Keuchkerian), Marsylia (Luka Peros), Pułkownik Tamayo (Fernando Cayo), Amanda (Olalla Hernández), Manila (Belén Cuesta) oraz Inspektor Alicia Sierra (Najwa Nimri).

To, co najbardziej ucieszyło fanów to fakt, że na powyższej liście pojawiają się nazwiska odtwórców ról Berlina oraz Nairobi. Oczywiście, prawdopodobnie nie powrócą jako żywe postacie, jednak pojawią się jako retrospekcje. Poza nimi, na liście znajdują się także inni aktorzy, którzy powrócą na ekran mimo śmierci postaci, a są to:

Olalla Hernández jako Amanda

Fernando Cayo jako Pułkownik Tamayo

Luka Peros jako Marsylia

Belén Cuesta jako Manila

Miguel Ángel Silvestre

Dodatkowo już w sierpniu 2020 roku ogłoszono dwóch nowych członków ekipy filmowej serialu. Pierwszym z nich jest aktor dobrze znany widzom „Sky Rojo”, Miguel Ángel Silvestre. Na swoim prywatnym koncie na Instagramie nie krył radości, że cieszy się z angażu do serialu „Dom z papieru”. Fani uważają, że Miguel wejdzie w rolę nowego złoczyńcy.

Patrick Criado

Drugim z aktorów jest Patrick Criado, który do tej pory może pochwalić się wystąpieniami w produkcjach takich jak: „Poniżej zera”, „Czerwony orzeł”, czy „Hiszpańska intryga”. Warto tutaj zaznaczyć, że został on wyróżniony nominacją do nagrody Goya w kategorii „Najlepszy debiutujący aktor” za rolę w „Wielkiej hiszpańskiej rodzinie”.

José Manuel Seda

We wrześniu pojawiła się informacja, że do obsady dołączy José Manuel Seda, który jest scenarzystą, reżyserem i aktorem. Na Twitterze mężczyzna napisał:

„Z radością dzielę się wspaniałym prezentem, który otrzymałem na urodziny: moim udziałem w ostatnim sezonie @LaCasaDePapelTV, jednej z tych serii, w których widząc je marzy się o byciu w nim. Podziękowania dla @VancouverMed i @NetflixES”

Tweet w oryginale możemy zobaczyć poniżej. Jest on napisany w ojczystym języku aktora, czyli po hiszpańsku.

Feliz por compartir el maravilloso regalo que recibí el día de mi cumpleaños:mi participación en la temporada final de @LaCasaDePapelTV una de esas series que cuando uno las ve, sueña con estar en ella. Gracias a @VancouverMed y @NetflixES ???? #lacasapepapel5 #lcdp5 #MoneyHeist5 pic.twitter.com/FKS8P3jAED — José Manuel Seda (@josemanuelseda) August 31, 2020

Data premiery

Premierę 5 sezonu „Domu z papieru” twórcy zaplanowali na kwiecień 2021 roku. Niestety, z powodu pandemii COVID-19 plan został wstrzymany na jakiś czas, co opóźniło wszelkie prace zdjęciowe. Z tego powodu debiut przesunął się o kilka miesięcy i prawdopodobnie będzie miał miejsce dopiero w sierpniu tego roku.

Aktualizacja 23.04.2021

Netflix poinformował, kiedy możemy spodziewać się premiery 5 sezonu. Według planu, debiut ma się odbyć w czwartym kwartale tego roku, czyli między wrześniem a grudniem. Dokładna data nie została jeszcze podana, jednak porównując to z ostatnim informacjami możemy się spodziewać jej wcześniej niż później. Według szacowań będzie to najprawdopodobniej wrzesień lub październik tego roku.

Aktualizacja 25.05.2021

Twórcy serialu "Dom z papieru" poinformowali, że premiera 5 sezonu została podzielona na dwie części. W związku z tym pierwsze pięć odcinków przyjdzie nam obejrzeć 3 września, a kolejne 3 grudnia. Wygląda na to, że nasze szacowania sprzed miesiąca okazały się poprawne i już niedługo przyjdzie nam cieszyć się 5 sezonem serialu. Dodatkowo twórcy postanowili podzielić się krótką zapowiedzią tego, czego możemy spodziewać się po premierze.

Han perdido una batalla. Pero ¿podrán ganar la guerra?

They’ve lost a battle. Can they win the war?



La Casa de Papel: Parte 5.

????Vol. 1: 3 Sept.

????Vol. 2: 3 Dec.#LCDP5 #MoneyHeist5 pic.twitter.com/jxX7dCc63U — La Casa de Papel (@lacasadepapel) May 24, 2021

Aktualizacja 06.05.2021 - Pożegnanie aktorów

"Dom z papieru" swoją premierę miał w 2017 roku, i to właśnie wtedy po raz pierwszy na dużym ekranie mieliśmy okazję poznać najbardziej znaną grupę przestępczą pod przewodnictwem Profesora. Serial odniósł ogromny, międzynarodowy sukces, którego konsekwencją był rozpęd karier takich aktorów jak Úrsula Corberó, Miguel Herrán, Pedro Alonso czy Alba Flores. Obecnie prace nad "Domem z papieru" zbliżają się ku końcowi, ze względu na to, że niedługo premierę będzie miał piąty i jednocześnie ostatni sezon produkcji. W związku z tym aktorzy mocno związani ze swoimi postaciami muszą się już na zawsze z nimi pożegnać.

Jednym z aktorów ciężko przechodzącym rozstanie jest Álvaro Morte, który odgrywa jedną z najbardziej kluczowych ról w serialu. Mężczyzna opublikował na swoim profilu na Instagramie wzruszające wideo, na którym żegna się z Profesorem na zawsze.

„Opuszczam "Dom z papieru" po raz ostatni. Słowa są niepotrzebne. Wdzięczny za wszystko. Fanom (oczywiście pierwszym), całemu zespołowi Vancouver Media i Netflix. A do Ciebie, drogi Profesorze - będę tęsknił za miłym spędzeniem z Tobą czasu. DZIĘKUJĘ"

Podobnie koniec zdjęć przeżywa Itziar Ituño, która swoim pożegnaniem podzieliła się na Instagramie. Aktorka odgrywała rolę inspektor Raquel Murillo, a w późniejszym czasie Lizbony. Na swoim profilu umieściła trzy zdjęcia, z czego na dwóch widać odgrywaną przez nią postać.

Aktualizacja 4.06.2021 - Pierwsze zdjęcia z sezonu 5

Fani "Domu z papieru" wprost nie mogą doczekać się premiery pierwszych pięciu odcinków piątego sezonu serialu, który odbędzie się 3 września. Oznacza to, że do debiutu zostały nam równo 3 miesiące oczekiwania. Twórcy serialu, żeby uprzyjemnić nam czekanie, postanowili za pomocą mediów społecznościowych udostępnić parę zdjęć z finalnej bitwy. Stało się to drogą oficjalnych kanałów Netflixa, dzięki czemu możemy podziwiać pojedyncze screenshoty prosto z finałowego sezonu.

Prepare for the final battle



La Casa de Papel / Money Heist Season 5 Part 1 premieres September 3 and Volume 2 premieres December 3 — FIRST LOOK: pic.twitter.com/abGfTo5sHa — Netflix (@netflix) June 3, 2021

Trzeba przyznać, że zdjęcia prezentują się świetnie! Na szczególną uwagę zasługuje Tokio i jej niesamowita charakteryzacja. Już na samo spojrzenie mamy ciarki na plecach. Do czasu premiery jeszcze sporo czasu i niewykluczone, że do dnia premiery pojawi się jeszcze parę fotografii oraz innego rodzaju przecieki.

Aktualizacja 9.06.2021 - Kolejne ujęcia z nadchodzącego sezonu

Na social mediach platformy Netflix pojawiły się kolejne zdjęcia, które są ujęciami wyjętymi wprost z 5 sezonu serialu "Domu z papieru". Na fotografiach widać między innymi zabarykadowanych naszych ulubionych bohaterów, strzelającego Rio oraz żołnierza stojącego na tle wozu wojskowego. Wywnioskować można, ze wszystko, czego możemy się spodziewać to: strzelaniny, strzelaniny i jeszcze raz strzelaniny. Wprost nie możemy się doczekać! Co ciekawe, post dostał hasztag GeekedWeek, który jest powiązany z wydarzeniem zorganizowanym przez Netflix. Trwa ono między 7 a 11 czerwca i w swoim planie posiada liczne pokazy, które z pewnością są bardzo interesujące dla każdego fana VOD. Czy dopisanie hasztagu do tego postu oznacza, że na wydarzeniu pojawi się jeszcze więcej szczegółów dotyczących nadchodzącego piątego sezonu? Mamy nadzieję! Całe wydarzenie można oglądać za darmo na oficjalnych kanałach platformy.

W tym tygodniu zaglądamy na różne plany zdjęciowe, więc dorzucamy też kilka nowych ujęć z nadchodzącego sezonu Domu z papieru ???? #GeekedWeek pic.twitter.com/nmEut34e9L — Netflix Polska (@NetflixPL) June 8, 2021

Aktualizacja 15.07.2021

Do nowych odcinków "Domu z papieru" został już tylko 50 dni! Oznacza to, że już za mniej niż dwa miesiące przyjdzie nam obejrzeć pierwszą część 5 sezonu serialu. Niestety, na drugą część przyjdzie nam poczekać trochę dłużej, bo aż 155 dni. Mamy nadzieję, że ten czas minie równie szybko jak przełączenie między jednym wciągającym odcinkiem, a drugim...

DAYS UNTIL NEW EPISODES OF...



MONEY HEIST Part 5 Vol.1 = 52

SEX EDUCATION Season 3 = 66

MONEY HEIST Part 5 Vol.2 = 143

THE WITCHER Season 2 = 157 — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) July 13, 2021

Aktualizacja 2.08.2021 - Zapowiedź zwiastuna!

Z oficjalnych źródeł to właśnie dziś przyjdzie nam zobaczyć zwiastun 5 sezonu serialu "Dom z papieru"! Przyznajemy, że czekamy z zapartym tchem. Twórcy prawdopodobnie udostępnią zapowiedź na oficjalnym kanale Netflixa na platformie YouTube.

BREAKING: #MoneyHeist season 5 trailer out on August 2nd. pic.twitter.com/AYPfS4PVho — LetsOTT GLOBAL (@LetsOTT) July 26, 2021

Aktualizacja 4.08.2021 - Oficjalny zwiastun już dostępny!

Tak jak wspominaliśmy w ostatniej aktualizacji, twórcy planowali przedstawić oficjalna zapowiedź pierwszych pięciu odcinków 5 sezonu serialu "Dom z papieru". Filmik można obejrzeć na kanale Netflixa na platformie YouTube. Widać na nim wszystkich naszych ulubionych bohaterów produkcji, a mowa o: Tokio, Profesorze, Nairobi, Rio, Berlinie, Lizbonie, Denverze oraz Sztokolmie. Przypominamy, że premiera zaplanowana jest na 3 września tego roku, co oznacza, że za miesiąc przyjdzie nam zapoznać się z efektem prac twórców. Już nie możemy się doczekać, zresztą nie tylko my, bo media społecznościowe aż huczą od licznych komentarzy fanów z całego świata. Przekonajcie się sami - większość pozytywnych opinii dostępnych jest w sekcji komentarzy.

Aktualizacja 13.08.2021 - Plakaty

W Internecie pojawiły się oficjalne plakaty promujące pierwszą część piątego sezonu serialu "Dom z papieru". Łącznie wszystkich jest czternaście, a na każdym z nich przedstawiono jednego głównego bohatera. Reakcja fanów była natychmiastowa. Zdecydowana większość jednogłośnie orzekła, że najlepszy jest ten przedstawiający Tokio i to właśnie go możecie zobaczyć poniżej. Warto tutaj przypomnieć, że premiera zaplanowana jest na 3 września.

Źródło: Netflix

Aktualizacja 17.08.2021 - Premiera już niedługo!

Do premiery pierwszej połowy odcinków piątego sezonu serialu "Domu z papieru" zostało nam już zaledwie siedemnaście dni! To idealna okazja, żeby przytoczyć inny, wyjątkowo udany plakat promujący. Widać na nim wszystkich członków ekipy Profesora.

Źródło: Netflix

Aktualizacja 30.08.2021 - Recenzja 5 sezonu

Premiera pierwszej połowy odcinków 5 sezonu serialu "Dom z papieru" zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że wydarzy wielki dzień wydarzy się 3 września, a w związku z tym opublikowaliśmy recenzję dwóch pierwszych odcinków. Kolejne pięć odcinków serialu zostaną opublikowane 3 grudnia, kiedy to przyjdzie nam się zmierzyć z zakończeniem całej serii. Premiera odbędzie się na Netflixie, jednej z najpopularniejszych platform VOD w Polsce.

Aktualizacja 1.09.2021 - Tytuły odcinków

Twórcy serialu udostępnili tytuły odcinków, które prezentują się następująco:

Odcinek 1: Koniec drogi

Koniec drogi Odcinek 2: Wierzysz w reinkarnację?

Wierzysz w reinkarnację? Odcinek 3: Witajcie w teatrze życia

Witajcie w teatrze życia Odcinek 4: Miejsce w niebie

Miejsce w niebie Odcinek 5: Wiele żyć do przeżycia

Przypominamy, że premiera pierwszych pięciu odcinków 5 sezonu odbędzie się już za dwa dni, 3 września na platformie Netflix.

La Casa de Papel / Money Heist Part 5 Vol 1. premieres this Friday! Here's a rundown of the new episode titles pic.twitter.com/ucKJqL1tkB — Netflix (@netflix) August 30, 2021

Aktualizacja 02.09.2021 - Premiera już jutro!

Premiera pierwszej części sezonu 5 serialu "Dom z papieru" już jutro, to jednak nie koniec! Przed nami jeszcze oczekiwanie na drugą połowę, na którą składa się 5 finałowych odcinków. Przypomnijmy, że przemiera odbędzie się 3 grudnia, czyli za kolejne trzy miesiące. W tym czasie twórcy z pewnością przekażą kolejny zwiastun oraz liczne materiały promocyjne. Już nie możemy się doczekać!

Aktualizacja 03.09.2021 - Premiera dziś

Już dziś odbywa się premiera pięciu odcinków 5 sezonu "Domu z papieru" na platofrmie Netflix! Wygląda na to, ze z tej okazji przedstawiciele zdecydowali się na aktualizację opisu produkcji. Na ten moment prezentuje się on następująco:

Ośmioro przestępców barykaduje się z zakładnikami w hiszpańskiej mennicy. W międzyczasie geniusz wśród złodziei manipuluje policją, by zrealizować swój plan.

Dla przypomnienia, poprzednia wersja wyglądała trochę inaczej.

Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.

Trzeba przyznać, że aktualny opis wyjawia trochę więcej na temat treści produkcji. Poza tym moim zdaniem prezentuje się on o wiele lepiej.

Aktualizacja 6.09.2021 - Największy fan

Premiera pierwszych pięciu odcinków 5 sezonu odbyła się w ostatni piątek, 3 września. Dla przypomnienia, debiut drugiej połowy 5 sezonu zaplanowany jest za niespełna trzy miesiące. Fanom wydawało się, że do 3 grudnia przyjdzie im czekać na jakiekolwiek nowe informacje. Na szczęście - nic bardziej mylnego! Wygląda na to, że twórcy planują dodatkowe atrakcje, które mają urozmaicić widzom oczekiwanie. Dowiedzieliśmy się o tym dzięki oficjalnym mediom społecznościowym serwisu Netflix, gdzie pojawiła się zdawkowa wiadomość:

Profesor nie lubi czekać. On lubi działać. Dlatego już 13 września wcieli w życie plan dotyczący Was, fanów Domu z papieru.

Poniżej twórcy dołączyli krótkie wideo, na którym pojawia się link do strony najwiekszyfan.pl. Niestety, po wejściu w link fani mogą się trochę zawieźć. Platforma nie jest jeszcze aktywna, a jedyne co na niej znajdziemy to licznik czasu. Reszta szczegółów nie jest jeszcze znana.

Aktualizacja 8.09.2021 - Behind the scenes

Premiera pierwszej połowy 5 sezonu serialu "Dom z papieru" obiła się szerokim echem w mediach. Niestety, większość opinii dotyczących pięciu odcinków jest raczej negatywna. Przyznaję, że również podzielam to zdanie, co zresztą wiedzą Ci, którzy mieli okazję przeczytać moją recenzję pierwszych dwóch odcinków. Jest jednak jeszcze szansa, że kontynuacja, która nastąpi 3 grudnia, w jakiś sposób zetrze niesławę tego słabego debiutu. Do tego czasu twórcy nie pozwalają zapomnieć fanom o serialu, w związku z tym na ich social mediach pojawia się wiele zdjęć z planu i nie tylko. Kilka z nich możecie zobaczyć poniżej.

Detrás de cámaras del atraco. ❤️

Behind the scenes of the heist. ❤️#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/H1MWoLzENk — La Casa de Papel (@lacasadepapel) September 3, 2021

Widać na nich Úrsulę Corberó w roli Tokio, Pedro Alonso jako Berlina, Itziar Ituño jako Lizbonę, Rodrigo De la Serna jako Palermo oraz Miguela Herrána znanego jako Rio.

Aktualizacja 10.09.2021 - Profesor Cię szuka

Platforma Netflix nie przestaje promować wydarzenia związanego z serialem "Dom z papieru". Na oficjalnych social mediach pojawił się kolejny film przedstawiający akcję Największy Fan. Na wideo pojawią się także data: 13 września. Póki co nie znamy szczegółów całej sprawy - być może w weekend przedstawiciele platformy Netflix zdradzą co nieco za pomocą swoich mediów społecznościowych.

Możesz być właśnie tą osobą, której szuka Profesor.

Udowodnij swoją lojalność. Na Największego Fana czeka prawdziwe złoto! pic.twitter.com/ek8FoNQUYI — Netflix Polska (@NetflixPL) September 9, 2021

Aktualizacja 17.09.2021 - Konkurs na Największego Fana

Dziś ostatni dzień, w którym można wziąć udział w konkursie na Największego Fana "Domu z papieru".

To wiadomość do tych, którzy wiedzą, co kryje ta maska, którzy nas wpierają i traktują jak rodzinę. Czas postawić kolejny krok. Tytuł Największego Fana Domu z papieru czeka. Wybiorę tę osobę, która najlepiej poradzi sobie z moimi zadaniami. Która wykaże się wiedzą, zapałem i zwinnością, która zasłuży na swoją sztabkę złota. Dołącz do gry.

Konkurs jest stosunkowo prosty. Aby wziąć udział w klasyfikacji, należy wejść na stroję najwiekszyfan.pl oraz wpisać datę urodzenia. Po weryfikacji przechodzimy do strony początkowej, na której znajduje się przycisk rozpoczynający odliczanie czasu. Pierwszym etapem jest quiz składający się z dwudziestu pytań dotyczących produkcji. Ostatnie z nich jest w formie otwartej, gdzie biorący udział muszą uargumentować dlaczego to właśnie my zasługujemy na tytuł Największego Fana Domu z papieru.

Jest to jednak tylko pierwszy etap konkursu, który zakończy się dziś równo o północy. Następnie organizatorzy wyłonią sto finalistów. Ci z kolei dostaną kolejne zadanie, którym jest stworzenie materiału wideo. Do ostatniego etapu krajowego dostanie się już tylko 15 osób, które w dniach 16-19 października będą musiały stawić się na przesłuchaniu w Warszawie. Tym sposobem zostanie wyłoniona jedna osoba, a konkurs przeniesie się na arenę międzynarodową we Francji. To właśnie tam spotka się sześciu laureatów z różnych krajów, którzy zmierzą się w dniach od 8 do 28 listopada tego roku. Jednak tylko jeden z nich może być Największym Fanem Domu z papieru.