Dom z papieru, sezon 6 - co wiemy o kontynuacji hitu Netflixa?

Sprawdź, co wiemy o kontynuacji hitowego serialu "Dom z papieru".

Tytuł serialu - Dom z papieru

- Dom z papieru Twórca - Alex Pina

- Alex Pina Liczba sezonów - 5

- 5 Czas emisji - 2017-2021

- 2017-2021 Gatunek - Thriller. akcja

- Thriller. akcja Kraj produkcji - Hiszpania

- Hiszpania Obsada - Ursula Corbero, Alvaro Morte, Paco Tous, Alba Flores, Miguel Herran, Pedro Alonso, Enrique Arce, Maria Pedraza, Itziar Ituno

Dom z papieru opowiada historię napadu na hiszpańską mennicę narodową. Cała akcja jest koordynowana przez tzw. Profesora, który przeanalizował dokładnie wszystkie możliwe scenariusze. Dzięki temu zawsze jest dwa kroki przed władzami. Stworzył on grupę złożoną z osób, które już wcześniej miały do czynienia z działalnością przestępczą. Każda z nich otrzymała pseudonim inspirowany największymi miastami na świecie. Niestety w trakcie realizacji planu nie wszystko idzie tak, jak powinno a sprawy zaczynają się mocno komplikować.

fot. Tamara Arranz/Netflix

Dom z papieru początkowo został stworzony jako jeden sezon. Twórcy zdecydowali się jednak na podzielenie opowieści na dwie części. Produkcja przyjęła się znakomicie i tylko kwestią czasu było, aż pojawi się kontynuacja. W ten sposób doczekaliśmy się pięciu sezonów, które przyciągały przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Ostatnia seria miała swoją premierę 3 grudnia zeszłego roku. Twórcy zapowiedzieli, że będzie to ostatni sezon i kontynuacja Domu z papieru nie powstanie.

Zobacz również:

Znamy jednak sporo przypadków, kiedy seriale są reaktywowane po kilku latach. Podobnie było np. z Dexterem , który po 8 latach przerwy wrócił na ekrany z 10-odcinkową serią New Blood i nie jest powiedziane, że twórcy na tym poprzestaną.

Czy jest szansa na to, że powstanie 6 sezon Domu z papieru? Na pewno nie w najbliższym czasie, jednak wszystkiego możemy się spodziewać. Tym bardziej, że serial odniósł ogromny sukces na całym świecie.

fot. Tamara Arranz/Netflix

Nie jest to jednak koniec przygód ze świata serialu. 30 listopada 2021 roku w Hiszpanii odbyło się wydarzenie, podczas którego fani mogli świętować zakończenie. Wtedy też twórcy zapowiedzieli spinn-off. Co więcej, na ekranie ponownie zobaczymy postać, która bardzo przypadła widzom do gustu, czyli Berlin. Nie wiadomo jeszcze jaką historię opowie serial. Możemy jednak spodziewać się opowieści, której akcja będzie się rozgrywać przed wydarzeniami znanymi z pierwszych serii Domu z papieru. Produkcja ma zadebiutować w 2023 roku.

Fani Domu z papieru mają też kolejny powód do zadowolenia. Jeszcze w tym roku powinniśmy doczekać się premiery pierwszego sezonu Money Heist: Korea - Joint Economic Area, czyli po prostu Domu z papieru: Korea. Będzie to adaptacja oryginalnej, hiszpańskiej serii. Wiemy, że bohaterowie będą nosić te same pseudonimy co znani nam z La casa de papel. W tym miejscu znajdziecie wszystkie szczegółowe informacje na temat koreańskiej wersji serialu.

Jeśli jesteście jeszcze przed seansem Domu z papieru, wszystkie dotychczasowe epizody możecie zobaczyć w serwisie Netflix. Tam czeka na was 48 przepełnionych akcją odcinków.

