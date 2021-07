Dom z papieru - zostało 50 dni do premiery serialu

Fani serialu "Dom z papieru" mogą zacierać rączki w zniecierpliwieniu - oto za pięćdziesiąt dni pierwsza część odcinków będzie miała premierę na platformie Netflix! Co dalej?

"Dom z papieru" to hiszpański tytuł, który po raz pierwszy pojawił się w telewizji na kanale Antena 3, gdzie zyskał ogromną popularność. Pierwszy sezon liczył sobie 13 odcinków, drugi 9, za to trzeci i czwarty po 8. Biorąc pod uwagę te dane, można by pomyśleć, że sezon piąty również będzie składał się z 8 odcinków. Okazuje się jednak, że będzie ich miał aż 10, z czego premiera 5 sezonu została podzielona na dwie części. W związku z tym pierwsze pięć odcinków przyjdzie nam obejrzeć 3 września, czyli już za 50 dni! W przypadku kolejnych pięciu odcinków, data premiery została ustalona na 3 grudnia, czyli za 150 dni.

Dom z papieru

reż. Álex Pina

Fabuła serialu opowiada o szajce ośmiu zamaskowanych przestępców napadających na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje w policją.

Obsada: Úrsula Corberó, Álvaro Morte Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri, Olalla Hernández, Fernando Cayo, Luka Peros, Belén Cuesta, Miguel Ángel Silvestre, Patrick Criado, José Manuel Seda

Kryminalny, Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Emocjonujący Rok produkcji: 2017-obecnie

2017-obecnie Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Kategoria wiekowa: 16+

Han perdido una batalla. Pero ¿podrán ganar la guerra?

They’ve lost a battle. Can they win the war?



La Casa de Papel: Parte 5.

????Vol. 1: 3 Sept.

????Vol. 2: 3 Dec.#LCDP5 #MoneyHeist5 pic.twitter.com/jxX7dCc63U — La Casa de Papel (@lacasadepapel) May 24, 2021

Przypominamy, że serial można w całości obejrzeć na platformie Netflix. Poza tym wszystkie dane dotyczące piątego sezonu zbieramy dla Was w zbiorczym artykule " Dom z papieru sezon 5 - przecieki, plotki, oficjalne informacje", do którego zapraszamy.

