Domowy NAS to dobra alternatywa dla Zdjęć Google - szczególnie teraz

Zdjęcia Google to usługa, z której korzystają miliony osób na całym świecie. Niestety – Google od czerwca 2021 roku wprowadzi szereg zmian, przez które przechowywane przez Ciebie zdjęcia mogą zostać usunięte. Rozwiązaniem jest NAS – możesz dzięki niemu stworzyć domowe archiwum mediów i wygodnie nimi zarządzać dzięki aplikacjom Synology.

Co to jest NAS?

Zacznijmy najpierw od wyjaśnienia, czym jest NAS. Jest to rodzaj serwerów, z których korzysta się przede wszystkim w biznesie i zastosowaniach profesjonalnych, jednak już od kilku lat wzrasta zainteresowanie nimi wśród użytkowników prywatnych. W odpowiedzi na to zainteresowanie producenci wprowadzili do sprzedaży szereg NAS-ów o różnych wielkościach oraz pojemnościach (nawet do 8 kieszeni).

Jednak niezależnie od tego czy mamy NAS dla firmy, czy osoby prywatnej, jego rola jest taka sama – to urządzenie pamięci masowej, które za pośrednictwem sieci (domowej lub biurowej) udostępnia pliki oraz przestrzeń wszystkim użytkownikom. W przypadku zastosowań domowych możemy skorzystać z niego do przechowywania zdjęć. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy dzięki smartfonom można wykonywać setki fotografii każdego dnia. Prędzej czy później przyjdzie moment, w którym pamięć telefonu zapełni się. Co wówczas? Można przerzucić zdjęcia na dysk twardy komputera lub laptopa, ale i tu również prędzej czy później wolna przestrzeń się skończy. Ponadto pojedynczy dysk twardy nie zapewni bezpieczeństwa plikom - poważniejsza awaria może sprawić, że utracisz ja na zawsze!

Wiele osób korzysta z rozwiązań chmurowych – jak Zdjęcia Google. Owszem, jest to wygodne, jednak mają one zasadniczy minus. Twoje prywatne zdjęcia, pliki wideo i dokumenty znajdują się u kogoś. Nigdy nie masz pewności, kto ma dostęp do tych plików, ponadto od czasu do czasu wybuchają skandale związane z wyciekiem danych. Czy warto ryzykować? Alternatywą jest właśnie NAS – to nie tylko pamięć masowa, ale również wygodna obsługa treści, czego przykładem wspomniane we wstępie aplikacje Synology.

Synology Moments i PhotoStation – wygodne zarządzanie domową chmurą multimediów

Synology to znany na rynku producent NAS-ów, który udostępnia swoim użytkownikom dwie świetne aplikacje do zarządzania multimediami. Photo Station i Synology Moments to dwa różne rozwiązania, stworzone odpowiednio z myślą o zwykłych użytkownikach oraz profesjonalnych fotografach. To, co je łączy, to fakt, że są bardzo przyjazne w obsłudze i oferują więcej praktycznych funkcji, niż Zdjęcia Google.

Synology Moments to nie tylko aplikacja, ale również Twój cyfrowy asystent. Oprogramowanie zostało wyposażone w mechanizmy uczenia maszynowego, co umożliwia mu „zapamiętywanie” twarzy i miejsc, a co za tym idzie – możliwość automatycznego grupowania fotografii wedle tych kryteriów (jak ludzie, lokalizacje, temat). Dzięki temu gdy przerzucasz na NAS nowe zdjęcia z wyjazdu do Chorwacji, nie musisz przejmować się, że na serwerze znajdują się również materiały z poprzednich wycieczek i imprez. Aplikacja Moments samoczynnie rozpoznaje pliki, rozdziela je i grupuje.

Na tym nie koniec zalet. Zdjęcia mogą być wyświetlane w trybie osi czasu, co pozwoli na szybkie dostanie się do wykonanych we wskazanym dniu. A co, jeśli nie pamiętasz dnia, a chcesz znaleźć konkretne zdjęcie? Żaden problem. Wbudowana wyszukiwarka pozwala na szybkie znalezienie fotografii po słowach kluczowych. Jeśli więc na przykład chcesz szybko wyświetlić zdjęcia za wspomnianych wakacji, wpisujesz do wyszukiwarki "Chorwacja" i gotowe – widzisz wszystkie wykonane tam fotografie.

Nie musisz przy tym martwić się miejscem – wszystkie pliki mają swoje kopie zapasowe, a Moments dba o zwalnianie przestrzeni, usuwając np. niepotrzebne duplikaty. Każdy upoważniony użytkownik może pobierać i edytować zdjęcia. I tu pojawia się kolejna zaleta – Synology udostępniło w aplikacji narzędzia, dzięki którym zdjęcia będą jeszcze lepsze. Znajdują się wśród nich: funkcja automatycznego podkolorowania i obracania grafik oraz obsługa zdjęć Live Photos.

Photo Station odróżnia się od Moments możliwością organizacji zdjęć jeszcze przed ich przesłaniem na serwer NAS. Ponadto, na tym etapie fotografie mogą również zostać udostępnione do podglądu lub edycji wskazanym przez administratora odbiorcom. Umożliwia to fotografom upewnienie się, czy klient jest zadowolony z sesji zdjęciowej i szybkie wprowadzenie sugerowanych przez niego poprawek

Warto dodać, że w nowej wersji DSM 7.0 (już wkrótce) aplikacje Photo Station i Moments będą złożone w jedną aplikację SynologyPhotos, co znacznie ulepszy ogólny komfort używania narzędzia!

Własne multimedia na urządzeniu NAS – to proste!

Za pomocą Moments wszystkie zdjęcia i filmy wideo zrobione przez telefony komórkowe mogą być automatycznie archiwizowane na serwerze NAS – dokładnie tak samo, jak przy Zdjęciach Google. Z tą różnicą, że posiadając NAS nie wysyłasz ich „gdzieś do sieci”, ale masz je u siebie, pod swoją wyłączną kontrolą i bez ryzyka kradzieży lub przejęcia ich przez osoby niepowołane.

A jak wybrać osoby powołane do oglądania i pobierania treści? Tu również Synology postawiło na maksymalną prostotę – wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku lub folderze i wybrać z menu kontekstowego opcję "Udostępnij łącza do plików" lub "Utwórz żądanie do pliku". Wtedy zostaje wygenerowane łącze, z którego mogą korzystać wybrane przez Ciebie osoby. I to wszystko!

NAS w domu – i po co Ci Google?

Własny NAS to gwarancja bezpieczeństwa, wygodnej organizacji zdjęć oraz tworzenia ich kopii zapasowych. Dlatego zamiast płacić co miesiąc za abonament Google – zapłać raz za NAS i ciesz się osobistą chmurą multimediów przez lata. Dzięki Synology masz potężny wybór różnego rodzaju serwerów NAS, na którym możesz skorzystać z omawianego oprogramowania. Sprawdź już dzisiaj, które z nich będą najlepiej pasować do twoich potrzeb!