Doom Eternal: The Ancient Gods Part Two na nowym zwiastunie i z datą premiery!

Wielki finał fabularnej kampanii Doom Eternal przed nami. Studio id Software zaprezentowało właśnie nowy zwiastun dodatku The Ancient Gods Part Two.

Doom Eternal to jedna najlepszych gier minionego roku. w dynamicznych, brutalnych i krwawych starciach z poplecznikami piekła zakochali się gracze na całym świecie. Już w dniu premiery gry wiedzieliśmy, że czekać będą na nas dwa obszerne rozszerzenia.

Twórcy zdecydowali się na rozwinięcie historii Doom Slayera w kampanii The Ancient Gods, która została podzielona na dwie części. Debiut pierwszego rozdziału tej historii już za nami, a właśnie otrzymaliśmy obszerny zwiastun nowości, które czekają na nas w "Part Two".

To jednak nie wszystko, przy okazji dzisiejszej prezentacji id Software ujawniło, że premiera The Ancient Gods Part Two odbędzie się już jutro! Tak jest, już 18 marca wszyscy chętni będą mogli poznać finał niezwykłej przygody Doom Slayera.

Doom Eternal jest obecnie dostępny na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S oraz Nintendo Switch. Gra na konsolach nowej generacji działa obecnie w trybie "kompatybilności wstecznej", ale twórcy gry już zapowiedzieli, że szykują odpowiednią next-genową aktualizację, która w pełni wykorzysta moc nowych maszyn.

