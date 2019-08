Doom Eternal - poznaliśmy szczegóły dotyczące nowego trybu pvp - Battlemode

Bethesda wraz z id Software ujawnili obszerny materiał wideo prezentujący szczegóły z trybu pvp Battlemode do nadchodzącego Doom Eternal.

Doom Eternal - kolejna odsłona serii pierwszoosobowych strzelanek zadebiutuje już w tym roku. Bethesda wraz z twórcami - studiem id Software, robią wszystko, aby gra trafiła w gusta graczy i osiągnęła sukces. Jednym z pomysłów na to, jest regularne prezentowanie nowej zawartości, która ostatecznie zawita do gry. Tym razem zaprezentowano nam kilkuminutowy materiał omawiający nowy tryb pvp - Battlemode.

Jak przedstawiają go twórcy - Battlemode to tryb 3 na 3 graczy, łączący w sobie szybką rozgrywkę, z trybu single player z sieciową rywalizacją. Podczas starć jeden z graczy kontroluje głównego bohatera gry - Slayera, pozostałych dwóch graczy wybiera demony. Rozgrywka toczy się do momentu, w którym ginie Slayer, bądź obydwa demony. Na premierę gry id Software przygotowało pięć unikalnych demonów: The Revenant, Pain Elemental, Mancubus, Arch-vile oraz Marauder. Starcia będziemy toczyć na sześciu zróżnicowanych mapach. Twórcy już teraz ujawnili, że kolejne mapy oraz demony będą dodawane do gry po premierze, całkowicie za darmo.

Doom Eternal nadejdzie 22 listopada tego roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.