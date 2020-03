Doom Eternal w 4K i 60 kl./s na PlayStation 4 i Xbox One. Poznaliśmy nowe wymagania sprzętowe na PC

Bethesda zaprezentowała nowe wymagania sprzętowe Doom Eternal na PC. Oprócz tego dowiedzieliśmy się jak gra będzie wyglądać na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Do premiery najnowszej odsłony serii Doom pozostało już zaledwie kilka dni. Wydawca gry - firma Bethesda, postanowił podzielić się z nami ostatnimi szczegółami na temat produkcji, szczególnie dotyczących jej aspektów technicznych. Potwierdzono, że konsolowe wersji gry działać będą w 60 klatkach na sekundę oraz otrzymają wsparcie dla technologii HDR. Co istotne, dotyczy to zarówno podstawowych wersji PlayStation 4 i Xbox One, jak również ich ulepszonych wariantów - PS4 Pro i Xbox One X. Te dwie ostatnie konsole będą mogły dodatkowo wyświetlać obraz w rozdzielczości 1440p.

To jednak nie wszystko. Choć zarówno Bethesda, jak i deweloper gry - studio id Software, już wcześniej podawali wymagania sprzętowe Doom Eternal na PC, to w ostatniej chwili przed premierą zdecydowali się je nieco zaktualizować. Obecnie jeśli planujecie ogrywać Doom Eternal na PC, to musicie posiadać sprzęt w następujących konfiguracjach:

Wymagania minimalne:

System: Windows 7 64-bit (SP1) lub Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5 3.3 GHz lub AMD Ryzen 3 3.1 GHz

Karta graficzna: NVIDIA GeForce 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) lub AMD Radeon R9 280 (3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB)

Pamięć RAM: 8 GB

Miejsce na dysku: 50 GB

Wymagania zalecane:

System: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7-6700K lub AMD Ryzen 7 1800X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), GeForce 970 (4GB), GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (6GB) lub AMD RX 480 (8GB), AMD Radeon RX Vega 56 (8GB)

Pamięć RAM: 12 GB

Miejsce na dysku: 50 GB

Wymagania Ultra (2160p / 60 FPS lub 1440p / 120 FPS):

System: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i9-9900K lub AMD Ryzen 7 3700X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11GB) lub AMD Radeon VII (16GB)

Pamięć RAM: 16 GB

Miejsce na dysku: 50 GB

Doom Eternal zadebiutuje już 20 marca, na: PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Google Stadia. W późniejszym terminie gra zadebiutuje również na Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi jak produkcja id Software prezentuje się w akcji, to niedawno zaprezentowano gameplay z pierwszych 10 minut gry.