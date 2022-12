Doom Patrol sezon 4 – kiedy nowe odcinki? Harmonogram premier na HBO Max

Doom Patrol powraca, by znów namieszać w czasie i przestrzeni. Kiedy 4. sezon popularnego serialu ukaże się na HBO Max?

Doom Patrol sezon 4

Po trzech przebojowych sezonach adaptacja komiksów Granta Morrisona rusza dalej z opowieścią. Rita, Larry, Vic, Jane i Cliff znów podróżują w czasie. Tym razem jednak trafiają do postapokaliptyczne rzeczywistości, w które królują krwiożercze Werebutts. Superbohaterowie po raz kolejny muszą odłożyć na bok swoje traumy i ruszyć do walki o przetrwanie świata. Czy to im się na pewno uda?

Harmonogram premier

4. sezon Doom Patrol na HBO Max pojawi się 9 grudnia 2022 roku i będzie się składać z 12 odcinków. Ich premiera została podzielona na dwie części. Część pierwsza ukaże się w dniach 9 grudnia 20022-6 stycznia 2023. Data premiery części 2. nie została jeszcze ogłoszona.

Poniżej znajdziecie rozpiskę premier poszczególnych odcinków.

Doom Patrol sezon 4 – odcinek 1 i 2 już na HBO Max (09.12.2022)

Odc. 1: Hope Patrol

W zespole po raz kolejny dochodzi do napięć i sporów o przywództwo. Vic i Silas pomagają Cliffowi w odbudowaniu ciała. Pełen entuzjazmu mężczyzna namawia ekipę na przejażdżkę wehikułem czasu – celem wycieczki ma być Floryda i odwiedziny u wnuka Clifforda. W roku 2042 bohaterowie spotykają starszą wersję Vica i dowiadują się od niego o tragicznych wydarzeniach.

Odc. 2: Nostalgia Patrol

Zrozpaczeni, ale i zdeterminowani bohaterowie postanawiają opracować plan walki z zombiastycznymi Werebutts. Larry próbuje odkryć prawdę o Keegu. Vic i Jane wyruszają z sekretnym zadaniem.

fot. HBO Max

Harmonogram premier kolejnych odcinków

CZĘŚĆ 1

Odc. 3: Fame Patrol – 16 grudnia

Fame Patrol – 16 grudnia Odc. 4: Youth Patrol – 23 grudnia

Youth Patrol – 23 grudnia Odc. 5: Casey Patrol – 30 grudnia

Casey Patrol – 30 grudnia Odc. 6: Butt Patrol – 6 stycznia

CZĘŚĆ 2 (data premiery nieznana)

Odc. 7: Portal Patrol

Portal Patrol Odc. 8: Orqwith Patrol

Orqwith Patrol Odc. 9: Tomb Patrol

Tomb Patrol Odc. 10: Immortimas Patrol

Immortimas Patrol Odc. 11: Done Patrol

Done Patrol Odc. 12: Doom Patrol

W nadchodzącym czwartym sezonie grupa bohaterów nieoczekiwanie przenosi się w przyszłość, w której natrafiają na niemiłą niespodziankę. W obliczu nieuchronnej śmierci Doom Patrol musi raz na zawsze zdecydować, co jest ważniejsze: własne szczęście czy los świata? [opis dystrybutora].

