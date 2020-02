Doradca Trump'a ujawnia plan wykorzystania oprogramowania w sieciach 5G, które ma zastąpić sprzęt Huawei'a

Czy programowe rozwiązanie pozwoli na eliminacje sprzętu Huawei'a w procesie budowy infrastruktury sieci 5G?

Administracja amerykańskiego rządu od dłuższego czasu nie jest przychylna firmie Huawei. Problem w tym, że Chińczycy są jednym z największych producentów infrastruktury sieciowej na świecie. Amerykanie oficjalnie uważają, że Huawei stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Z drugiej strony w środowisku operatorów Huawei cieszy się niemalże nieskazitelną opinią. Producent ten znany jest z dostarczania wysokiej jakości sprzętu w konkurencyjnych cenach. Gdyby nie bliska relacja z komunistycznym rządem Chin prawdopodobnie również amerykanie korzystali by z rozwiązań tej firmy.

Źródło: pcworld.com

Póki co nic się na to nie zapowiada. Pomimo wielokrotnych zaprzeczeń rząd USA uważa, że Huawei jest w stanie wysyłać oficjalne dane z sieci komórkowej budowanej przy wykorzystaniu autorskiego sprzętu bezpośrednio do Pekinu.

W chwili obecnej Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych robi wszystko co w jej mocy, aby ograniczyć użycie sprzętu sieciowego Huawei w infrastrukturze sieciowej na terenie Stanów Zjednoczonych. Możliwe, że chińskie urządzenia zostaną zlikwidowane z istniejących już sieci 4G LTE oraz 3G. Koszt tej operacji może wynieść nawet niespełna 2 miliardy dolarów.

Amerykanie ostrzegli cały świat przed Huaweiem. Do ich zaleceń zastosowała się Japonia oraz Australia. Również Francja myśli o wykorzystaniu technologii Nokii i Ericssona. Na budowę sieci 5G przy wykorzystaniu pomocy Huawei'a zdecydowała się Wielka Brytania oraz Niemcy.

Najnowsze doniesienia zza oceanu informują, że Amerykanie szykują nowy standard inżynieryjny, który pozwoli twórcom oprogramowania sieci 5G uruchomienie go na sprzęcie dowolnego producenta. Rzekomo rozwiązanie to ma pozwolić na całkowitą eliminację Huawei'a w procesie budowy sieci 5G na terenie Stanów Zjednoczonych.

Doradca ekonomiczny Białego Domu wśród potencjalnych firm, które są zaangażowane w ten plan wymienił Dell Inc., Microsoft Corporation oraz AT&T jako podmioty biorące aktywny udział w rozwoju technologii.

W kwestii sprzętu dostarczeniem urządzeń sieciowych mają zająć się Nokia wraz z Ericssonem.

Źródło: phonearena.com