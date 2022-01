Doskonała oferta Xbox Game Pass na styczeń. W co zagramy w najbliższych dniach?

W sieci pojawiła się lista gier, które w najbliższych dniach będą dostępne w ramach Xbox Game Pass.

Trzeba przyznać, że najbliższe dni dla posiadaczy Xbox Game Pass zapowiadają się wyśmienicie. Co prawda Microsoft nie opublikował jeszcze oficjalnej listy tytułów, jakie pojawią się w usłudze w nadchodzących dniach, jednak gracze dotarli już do grafiki prezentującej nowości. Szykuje się kilka bardzo ciekawych produkcji, które warto przetestować. Będziemy mogli zagrać m.in. w takie tytuły jak Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction czy Hitman Trilogy (Hitman, Hitman 2, Hitman 3). Jak prezentuje się pełna lista?

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Chmura, konsole i PC) – od dzisiaj

(Chmura, konsole i PC) – od dzisiaj Nobody Saves the World (Chmura, konsole i PC) – od dzisiaj

(Chmura, konsole i PC) – od dzisiaj Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Chmura, konsole i PC) – od 20.01

(Chmura, konsole i PC) – od 20.01 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition (PC) – od 20.01

(PC) – od 20.01 Hitman Trilogy (Chmura, konsole i PC) – od 20.01

(Chmura, konsole i PC) – od 20.01 Pupperazzi (Chmura, konsole i PC) – od 20.01

(Chmura, konsole i PC) – od 20.01 Windjammers 2 (Chmura, konsole i PC) – od 20.01

Co więcej, w ramach Xbox Game Pass zagramy także w Taiko no Tatsujin The Drum Master oraz Death’s Door. Termin dodania tych produkcji do usługi poznamy dzisiaj w godzinach popołudniowych.

