Doskonała polska gra do pobrania za darmo w Epic Games Store

Możemy już pobierać kolejną darmową grę z Epic Games Store.

Jest już dostępna kolejna darmowa gra od Epic Games Store. Tym razem możemy zupełnie bezpłatnie dodać do swojego konta Zaginięcie Ethana Cartera. Oferta jest ważna przez kolejne 24 godziny, czyli do jutra, do 17:00.

The Vanishing of Ethan Carter

Zaginięcie Ethana Cartera to polska gra, stworzona przez studio The Astronauts. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Kluczową rolę odgrywa tutaj eksploracja oraz odkrywanie tajemnic. W grze wcielamy się w rolę detektywa Paula Prospero, który przejawia zdolności okultystyczne. Inspiracją dla twórców były dzieła z gatunku weird fiction, takich autorów jak choćby H.P. Lovecraft. Możemy mieć zatem pewność, że tajemnic oraz "dziwności" tutaj nie zabraknie. Twórcy oddają nam do dyspozycji otwarty świat, który możemy w dowolny sposób eksplorować. Rozgrywka charakteryzuje się bardzo dużą nieliniowością, a rozwiązywanie poszczególnych zagadek oraz poszukiwanie tropów możemy wykonywać w wybranej przez nas kolejności. Sama gra posiada także bardzo mroczny i przygnębiający klimat, co świetnie kontrastuje z pięknymi i kolorowymi krajobrazami doliny Red Creek.

