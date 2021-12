Doskonały FPS za darmo w Epic Games Store

Możemy już pobierać kolejną darmową grę z Epic Games Store.

W Epic Games Store jest dostępna kolejna darmowa gra. Tym razem całkowicie bezpłatnie do swojego konta dodamy Prey. Na pobranie gry mamy czas do jutra, do 26 grudnia do 17:00.

Prey

Akcja gry Prey przenosi nas do roku 2032 na stację kosmiczną Talos 1. Miejsce to przejęła agresywna rasa obcych. Podczas rozgrywki przeniesiemy się do kilku otwartych lokacji. Dzięki temu tylko od nas zależy, w jakiej kolejności wykonywać poszczególne zadania. Co ciekawe, podczas gry częściej będziemy wykorzystywać umiejętności i zdolności bohatera niż broń palną. Prey to doskonała pozycja dla fanów science-fiction.

