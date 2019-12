Dostałeś nowy telefon z Androidem? Nie instaluj tych aplikacji

Sprawdzamy, które aplikacje w Sklepie Play nie są bezpieczne i mogą zawirusować urządzenie z Androidem.

Smartfony i tablety są popularnymi prezentami gwiazdkowymi. Zadowoleni użytkownicy podczas świąt maja więcej wolnego czasu, który poświęcają na konfigurację i dokładne przetestowanie nowego urządzenia. Nie wszyscy z nich wiedzą, że w Sklepie Play, czyli oficjalnym sklepie z a aplikacjami na Androida znajdują się programy, które nie są bezpieczne. Są to gry oraz aplikacje, które kradną dane osobowe zapisane w pamięci lokalnej urządzenia, a nie brakuje również takich, w których po kliknięciu w dany element użytkownik oddaje kontrole nad swoim smartfonem hakerowi.

Google jest świadome problemu i wprowadziło do Sklepy Play zabezpieczenia Play Protect, które regularnie sprawdzają aplikacje oraz urządzenie pod kątem obecności szkodliwego oprogramowania, ale rozwiązanie to nie jest całkowicie skuteczne.

Najnowsze informacje przekazane z firmy White Ops (za pomocą Forbes), która zajmuje się bezpieczeństwem donoszą, że w Sklepie Play istnieją 104 aplikacje, których pod żadnym pozorem nie powinniśmy instalować. W przypadku, gdy znajdują się juz na urządzeniu należy jak najszybciej je odinstalować. Prawdopodobieństwo, że aplikacja została zainstalowana na urządzeniu wcale nie jest takie małe. Łącznie programy zostały pobrane prawie 5 milionów razy.

White Ops informuje, że programy wykorzystują dwa kody o nazwie Soraka i Sogo, które służą do wyświetlania reklam, a jednocześnie obserwują działania użytkownika.

Jedną z aplikacji jest Best Fortune Explorer. Po jej instalacji użytkownicy są masowa zalewani mnóstwem uporczywych reklam.

W jaki sposób aplikacje z wirusami trafiają do Sklepu Play? Wymienione poniżej programy tak naprawdę same w sobie nie posiadają wirusów. Hakerzy stają się coraz bardziej przebiegli i zastosowali sposób, w którym to nieświadomy użytkownik poprzez przypadkowe kliknięcie instaluje złośliwe oprogramowanie na swoim smartfonie. Takie rozwiązanie pozwala aplikacją bez problemu przejść skanowanie Play Protect.

Poniżej lista ponad stu niebezpiecznych aplikacji na Androida:

com.daily.wonderfull.moment com.dailycostmaster.android com.dangerous.writing.note com.data.securite.data com.days.daysmatter365.android com.days.remind.calendar com.detector.noise.tool com.dodge.emoji.game com.dog.bark.picture.puzzle com.drink.water.remind.you com.ezzz.fan.sleep.noise com.fake.call.girlfriend.prank2019 com.fakecaller.android com.fake.caller.plus com.false.location com.fancy.lovetest.android com.fast.code.scanner.nmd com.filemanagerkilopro.android com.filemanagerupro.android com.filemanageryo.android com.filemanagerzeropro.android com.find.difference.detective.little com.find.you.lover.test com.frame.easy.phone com.frank.video.call.lite com.free.code.scanner.nmd com.free.lucky.prediction.test com.funny.lie.truth.detector com.funny.word.game.english com.game.color.hunter com.ice.survival.berg com.idays.dayscounter.android com.important.days.matter com.instanomo.android com.isleep.cycleclock.android com.led.color.light.rolling com.lite.fake.gps.location com.lovetest.plus.android com.love.yourself.women com.lucky.charm.text com.lucky.destiny.teller com.magnifying.glass.tool com.math.braingame.puzzle.riddle com.math.iq.puzzle.riddle.braingame com.math.puzzles.riddle.braingame com.multiple.scanner.plus.nmd com.my.big.days.counter com.my.constellation.love.work com.my.pocker.mobile.mirror com.nanny.tool.data com.nice.mobile.mirror.hd com.nomophotoeditor.android com.non.stop.writing com.phone.lite.frame com.phone.mirror.pro com.pocker.pro.mobile.mirror com.prank.call.fake.ring com.phonecallmaker.android com.pro.test.noise com.puzzle.cute.dog.android com.scan.code.tool com.simple.days.counter com.sleep.comfortable.sounds com.sleep.in.rain com.sleepassistantool.android com.sleeptimer.android com.smart.scanner.master.nmd com.test.find.your.love com.test.fortune.tester com.test.lover.match com.tiny.scanner.tool.nmd com.wmmaster.android com.word.fun.level.english good.lucky.is.coming.hh mobi.clock.android my.lucky.goddness.today.test newest.android.fake.location.changer nmd.andriod.better.calculator.plus nmd.andriod.mobile.calculator.master nmd.android.best.fortune.explorer nmd.android.better.fortune.signs nmd.android.clam.white.noise nmd.android.fake.incoming.call nmd.android.good.luck.everyday nmd.android.location.faker.master nmd.android.multiple.fortune.test nmd.android.scanner.master.plus nmd.android.test.what.suitable photo.editor.pro.magic pic.art.photo.studio.picture relax.ezzz.sleep.cradle super.lucky.magican.newest test.you.romantic.quize well.sleep.guard.relax your.best.lucky.master.test.new com.ssdk.test bedtime.reminder.lite.sleep com.frank.video.call.lite.pro.prank com.personal.fortune.text com.daily.best.suit.you com.false.call.trick magicball.funnyapp.useful.crystal yourdestinypredict.yourlifetest.amazingma gic

W przypadku, gdy jakakolwiek aplikacja z listy była zainstalowana na urządzeniu warto rozważyć przywrócenie go do ustawień fabrycznych i ponowną konfigurację.

Źródło: phonearena.com