Dostęp zdalny do komputera lub telefonu. Sprawdź, jak działa narzędzie Anydesk.

Znaczenie programów do zdalnego dostępu doceniliśmy na szerszą skalę dopiero podczas pandemii koronawirusa. Lepiej późno niż wcale. Nawet jeśli wróciliśmy lub wrócimy do biur i siedzib firm, programy do obsługi zdalnego pulpitu już z nami zostaną. Jednym z nich jest Anydesk. Dlaczego warto wziąć go pod uwagę?

Popularny i uniwersalny Anydesk powstał w Niemczech w 2014 roku, a do tej pory z oprogramowania skorzystało 250 mln użytkowników na całym świecie. To wynik, który robi wrażenie. Program pozwala nawiązać połączenie między urządzeniami i kontrolować jedno z nich za pomocą drugiego. Nie ma tu znaczenia, w jakiej odległości od siebie się znajdują. Może to być druga część biurowca lub kompletnie inna część świata. Dzięki temu można rozwiązać wiele codziennych problemów i usprawnić pracę. Anydesk jest obsługiwany przez popularne platformy i systemy operacyjne: Windows, Linux, Free BSD, Mac OS, iOS i Android. Warto dodać, że współpracuje zarówno z najnowszymi systemami operacyjnymi, jak i ze starszymi wersjami, np. Windows 7. Łatwa obsługa Połączenie między dwoma urządzeniami wykonuje się bardzo łatwo. Po pobraniu aplikacji uruchamiamy ją praktycznie od razu – nie ma żadnej skomplikowanej instalacji. Na głównym ekranie Anydesk znajdują się kafelki Twoje urządzenie i Zdalne urządzenie. Wystarczy, że przepiszemy unikalny kod znajdujący się w kafelku Twoje urządzenie i poczekamy na akceptację połączenia z drugiej strony. Wymiana danych również jest bardzo łatwa. Aby przesłać pliki pomiędzy komputerami, wystarczy je po prostu skopiować i wkleić lub skorzystać z zakładki umożliwiającej przesyłanie. Bezpieczeństwo Łatwość obsługi musi iść w parze z bezpieczeństwem. Komputer, na którym używamy Anydesk, jest chroniony przed nieautoryzowanym dostępem dzięki technologii TLS 1.2, którą stosuje się w bankowości. Twórcy programu dodają też, że do weryfikacji każdego połączenia wykorzystywane jest szyfrowanie RSA 2048 z asymetryczną wymianą klucza. Dodatkowo o bezpieczeństwo może zadbać sam użytkownik Anydesk. To dzięki dostępnemu narzędziu białej listy pulpitów. Po umieszczeniu na niej zaufanych kontaktów, zyskamy pewność, że łączymy się tylko z autoryzowanymi użytkownikami. Kontrola urządzeń mobilnych z… urządzeń mobilnych Coraz częściej wykorzystujemy tablety i smartfony do obowiązków służbowych, więc ich zdalna kontrola, konserwacja i aktualizacja są niezbędne. Dlatego cieszy, że twórcy AnyDesk pomyśleli także o nich. Program pozwoli nam także na zdalne połączenie z urządzeniami mobilnymi. Ponadto dostępne są aplikacje mobilne Anydesk (na iOS i Android), dzięki którym za pomocą telefonu możemy kontrolować inne urządzenia mobilne lub komputery. Dzięki temu kontrola, pomoc lub aktualizacja jest możliwa przez 24h/7 z dowolnego miejsca na świecie. Komu się przyda? Anydesk jako narzędzie do zdalnego dostępu sprawdzi się między innymi w działach IT i helpdeskach dużych firm, ale także w mikro- i małych przedsiębiorstwach serwisujących komputery i inne urządzenia. Możliwości programu są oczywiście na tyle uniwersalne, że trudno byłoby wymienić jego wszystkie możliwe zastosowania. Generalnie narzędzia do zdalnego pulpitu sprawdzają się w większości branż, które chcą oszczędzać czas i pieniądze. Dzięki nim niezbędne operacje można przeprowadzić w dowolnym momencie i dowolnym miejscu, a to znacznie ułatwia każdą działalność – szczególnie w czasach, gdy home office nie jest niczym wyjątkowym.