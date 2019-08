Dota 2 - Valve prezentuje dwóch nowych bohaterów

Dota 2 - popularna gra z gatunku MOBA (multiplayer online battle arena) już niebawem doczeka się kolejnej aktualizacji, która wprowadzi do rywalizacji dwóch nowych bohaterów.

Pierwsza z zaprezentowanych postaci to Snapfire - energiczna starsza pani, której towarzyszy ogromy, plujący ogniem jaszczur. Jak Snapfire radzi sobie w akcji, możecie przekonać się z poniższego zwiastuna.

Snapfire zapowiada się na wyjątkowo interesującą postacią. Z powyższego materiału możemy domyślać się, że starsza pani będzie w stanie wspomagać swoich towarzyszy w boju, za pomocą specjalnych ciasteczek. Do tego, poradzi sobie w walce na krótki (strzelba), jak i na długi dystans (działko zamontowane w siodle jaszczura). Nie wspominając już o ognistym ataku jej gadziego towarzysza.

Drugą ujawnioną postacią jest Void Spirit, który dołączy do swoich "duchowych braci" - Ember Spirit, Earth Spirit i Storm Spirit. Niestety, z opublikowanego materiału nie dowiadujemy się wiele na temat sposobu walki nowego bohatera. Dowiedzieliśmy się jedynie, że w boju dzierżyć będzie miecz o dwóch ostrzach. Nowi bohaterowie zawitają do gry najprawdopodobniej na jesieni tego roku.

To nie wszystkie wiadomości jakie napływają do nas ze świata przebojowej gry Valve. Podczas zakończonego właśnie turnieju Dota 2 - The International 2019, po raz pierwszy w historii obroniono tytuł najlepszej drużyny na świecie, a udało się to zespołowi OG. Triumfiatorzy oprócz kolejnego tytułu otrzymali również pokaźną nagrodę, w wysokości 15,6 miliona dolarów (z puli nagród wynoszącej 34,2 miliona dolarów), która jest jednocześnie najwyższą kwotą jaką otrzymał jakikolwiek zespół e-sportowy.

źródło: pcgamer.com/valve