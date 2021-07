Dragon Age 4 - na RPG od Bioware poczekamy jeszcze bardzo długo

Dragon Age 4 jest bohaterem branżowych plotek już od wielu długich miesięcy. Niestety, jak się okazuje na pierwsze konkrety o kolejnej części serii RPG od Bioware będziemy musieli jeszcze długo poczekać.

Dragon Age 4 (fot. Bioware)

Bioware jeszcze dekadę temu uchodziło za jeden z najlepszych zespołów deweloperskich na świecie. "Królowie RPG" byli bowiem na absolutnym szczycie m.in. dzięki trylogii Mass Effect (w 2012 roku ukazała się ostatnia część przygód Sheparda) czy serii Dragon Age. Obecnie, kanadyjski zespól od lat jest pogrążony w kryzysie. Najpierw nieudane podejście do rozwoju marki Mass Effect (za sprawą Andromedy), a w kolejnych latach fiasko sieciowego Anthem, które próbowano ratować przez niemal dwa lata, aż ostatecznie całkowicie pogrzebano projekt. Ostatnim udanym dziełem studia jest zatem Dragon Age 3: Inkwizycja z 2014 roku. Nic zatem dziwnego, że to właśnie w kolejnej odsłonie cyklu upatruje się szansę na powrót Bioware do "pierwszej ligi" twórców gier.

Dragon Age 4 przez wiele lat był w fazie koncepcyjnej, gdy z niej już wyszedł to, według licznych źródeł, został po kilkunastu miesiącach skasowany. Obecnie prace nad Dragon Age 4 przebiegają sprawnie i zespół ma jasną wizję rozwoju tytułu. Niestety, wczorajsza konferencja EA Play Live 2021 pokazała nam dobitnie, że na rychłą premierę RPG nie mamy co liczyć. Jeśli EA na swojej największej corocznej imprezie pomija tak dużą produkcję, to oznacza, że nie ma absolutnie nic do pokazania.

Do ciekawych informacji na temat Dragon Age 4 dotarł również znany dziennikarz i leakster - Jeff Grubb, który twierdzi, że na premierę rzeczonego tytułu przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Według źródeł, do których dotarł Grubb, Dragon Age 4 zadebiutuje najwcześniej w 2023 roku. Kampania marketingowa tytułu ma się natomiast zacząć w przyszłym roku. Dziennikarz potwierdził również, że twórcy w całości skupili się na opowieści dla jednego gracza, a tryb sieciowy został całkowicie wyrzucony z produkcji.

Dragon Age 4 nie ma jeszcze sztywno ustalonych platform, ale śmiało możemy założyć, że gra trafi na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Co ze starszymi konsolami? Niestety, ale posiadacze PlayStation 4 i Xbox One nie mogą być już pewni, że dane im będzie zagrać w kolejną odsłonę cyklu.

