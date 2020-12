Dragon Age 4 na pierwszym oficjalnym zwiastunie!

Najnowsza produkcja studia Bioware - Dragon Age 4, doczekała się pierwszego oficjalnego zwiastuna. Musicie to zobaczyć.

Kanadyjskie studio Bioware ma coś do udowodnienia swoim fanom. Po przeciętnym Mass Effect Andromeda i jeszcze gorszym Anthem, twórcy takich serii jak: Baldur's Gate, Mass Effect czy Dragon Age muszą powrócić na właściwe tory. Pomóc ma im w tym czwarta odsłona serii gier RPG fantasy - Dragon Age.

Wiemy już, że Dragon Age 4 powstaje co najmniej od roku, jednak do tej pory twórcy nie ujawnili nam żadnych materiałów z produkcji. Wszystko zmieniło się dzisiaj podczas rozdania nagród The Game Awards 2020. Zresztą, zobaczcie sami.

Co wiemy na temat nowego Dragon Age? Powyższy zwiastun zdradza nam, że twórcy najprawdopodobniej zrezygnowali z numeracji i zamierzają rozpocząć zupełnie nowy rozdział w historii uniwersum (choć raczej nie zabraknie nam starych "znajomych"). Zmieni się również podejście do głównego protagonisty, tym razem nie wcielimy się w wybrańca, który ma ocalić świat, a w przeciętnego poszukiwacza przygód, który będzie chciał po prostu zarobić na życie. Możemy także liczyć na zwiedzenie miejsc i obszarów, które do tej pory nie pojawiły się w żadnej grze z serii.

Kiedy możemy spodziewać się debiutu Dragon Age 4? Cóż, raczej nieprędko. Blake Jorgensen - szef działu finansów EA, stwierdził jakiś czas temu, że kolejna odsłona Dragon Age zadebiutuje najprawdopodobniej po roku fiskalnym 2022, który zamyka się dopiero w marcu 2022 roku. Oznacza to, że przed nami jeszcze co najmniej około 1,5 roku czekania. Dragon Age 4 trafi wyłącznie na PC oraz konsole dziewiątej generacji - PS5 i Xbox Series X.

