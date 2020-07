Dragon Age 4 - prace nad grą idą do przodu, ale premiery szybko nie będzie

Dragon Age 4 oficjalnie zapowiedziano podczas gali The Game Awards w 2018 roku. Od tamtej pory nie otrzymaliśmy wiele nowych informacji na temat kolejnej odsłony przebojowej serii RPG od Bioware. Mark Darrah, producent wykonawczy w kanadyjskim studiu, postanowił to zmienić.

W najnowszym wpisie na Twiterze, Darrah wyraził zrozumienie dla graczy, którzy oczekują jakichkolwiek informacji na temat Dragon Age 4. W kilku lakonicznych zdaniach producent ujawnił, że prace nad grą cały czas posuwają się do przodu, jednak ze względu na konieczność pracy zdalnej (spowodowanej przez pandemię COVID-19), przebiegają one trudniej niż przewidywano.

I realize that most of you are here for Dragon Age news and there hasn't been a lot of that lately...

Let me just run down some things I an say:

1. We are working on the next Dragon Age

2. Yes we are working from home

3. Working from home is harder

4. We are making progress