Dragon Age 4 – premiera, trailer, newsy. Sprawdź, co już wiemy [24.02.2022]

Dragon Age 4 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier RPG ostatnich lat. Sprawdź, co już wiemy na temat najnowszej produkcji studia Bioware.

fot. Bioware

Od premiery ostatniej odsłony serii RPG od Bioware, czyli Dragon Age 3: Inkwizycja minęło już siedem lat. W tym czasie legendarne studio zrealizowało kilka innych projektów, jednak większość z nich nie spełniła oczekiwań graczy. Nadzieją na powrót do formy ma być właśnie Dragon Age 4. Co wiemy na temat jednej z najbardziej wyczekiwanych gier RPG ostatnich lat? Kiedy odbędzie się jej premiera? Na jakich platformach zadebiutuje? Sprawdź, co już wiemy.

Dragon Age 4 – kiedy premiera?

Najważniejsze pytanie jakie zadaje sobie wielu graczy brzmi: kiedy wreszcie zagramy w Dragon Age 4? Choć gra powstaje już kilka lat, to tak naprawdę jej ostateczna forma ukształtowała się stosunkowo niedawno. Wydawca tytułu ponoć mocno naciskał na to, aby w nowej odsłonie serii znalazły się rozbudowane elementy sieciowe. Kompletna klapa innej gry Bioware - Anthem i sukces produkcji dla jednego gracza, jak choćby Star Wars Jedi: Upadły zakon sprawiły jednak, że EA zmieniło zdanie i pozwoliło twórcom na większą swobodę. Co więcej, zespół deweloperski zasiliło wielu twórców pierwszego Dragon Age'a.

fot. Bioware

Kiedy zatem możemy spodziewać się premiery Dragon Age 4? Raczej nieprędko. Blake Jorgensen - szef działu finansów EA, stwierdził, że kolejna odsłona Dragon Age zadebiutuje po roku fiskalnym 2022, który zamyka się dopiero w marcu 2022 roku. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę brak konkretnych materiałów, to możemy śmiało założyć, że przed nami jeszcze przynajmniej rok albo więcej oczekiwania. Z drugiej strony warto podkreślić, że EA w ostatnich latach mocno zmieniło swoją politykę zapowiedzi nowych gier. Amerykański wydawca stara się skrócić do minimum czas dzielący oficjalną prezentację gry od jej debiut na rynku. Za przykład niech nam posłuży choćby Battlefield 2042. Pierwsza prezentacja tytułu odbyła się w czerwcu 2021 roku, a do jego premiery dojdzie już w listopadzie. Jak zatem łatwo policzyć EA potrzebowało na promocję gry niespełna 6 miesięcy. Podobnie sytuacja może wyglądać z Dragon Age 4.

Aktualizacja 23.11.2021 - Premiera Dragon Age 4 może odbyć się dopiero w 2023 roku

Wiemy już, że premiera Dragon Age 4 nie odbędzie się przed marcem 2022 roku. Choć do tej pory spekulowano, że wydawca tytułu - Electronic Arts, będzie chciał, aby tytuł zadebiutował w okresie świątecznym 2022, to coraz więcej wskazuje na to, iż na powrót serii RPG od Bioware będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Ostatnie doniesienia sugerują, że w związku z koniecznością pracy zdalnej i licznymi utrudnieniami, kanadyjskie studio będzie potrzebować więcej czasu na dopracowanie swojego dzieła. Obecnie najbardziej prawdopodobne wydaje się, że kolejny Dragon Age trafi na rynek dopiero w 2023 roku.

Aktualizacja 21.01.2022 - To już niemal pewne, bez szans na premierę Dragon Age 4 w 2022 roku.

Znany dziennikarz i leakster - Tom Henderson, opublikował ciekawe wieści na temat najbliższych premier Electronic Arts. Okazuje się, że na najbliższe 12 miesięcy amerykański producent ma zaplanowane dwie wielkie premiery, a są to: Star Wars Jedi Upadły Zakon 2 i nowy Need for Speed. Dziennikarz potwierdził jednocześnie, że dotarł do wiarygodnych źródeł, które twierdzą, że nie ma najmniejszych szans na premierę Dragon Age 4 w 2022 roku. Oczywiście nie oznacza to, że Bioware nie przedstawi nam nowych informacji na temat gry, ale na powrót do fantastycznego świata stworzonego przez kanadyjskie studio nie mamy co liczyć.

Źródło zaznajomione z planami EA powiedziało mi, że „nie ma szans” na premierę Dragon Age 4 w 2022 roku - Tom Henderson.

Dragon Age 4 – historia, bohaterowie i nowości

Wiemy już, że Dragon Age 4 pozwoli nam, po raz pierwszy w historii serii, zwiedzić Imperium Tevinter, w tym jego wyjątkową, rządzoną przez magów stolicę – Minrathous. Sympatycy poprzednich odsłon niejednokrotnie mogli usłyszeć o Tevinterze, ale nigdy nie dane im było dostać się do Imperium.

fot. Bioware

Wiemy także, że Dragon Age 4 zaoferuje nam zupełnie nową historię, z nowymi bohaterami. Tym razem twórcy chcą nieco odświeżyć formułę i gracze nie będą wcielać się w potężnego bohatera, zbawcę świata, ale raczej w przeciętnego poszukiwacza przygód. Patrick Weekes – główny scenarzysta Dragon Age 4 zdradził, jego zespół chce opowiedzieć historię o tym, „co się dzieje, gdy nie masz władzy. Co się dzieje, gdy ludzie odpowiedzialni nie chcą zająć się problemami?”. Czy to oznacza, że w DA4 zabraknie odwołań do poprzednich odsłon serii? Wręcz przeciwnie, wiele na to wskazuje, że spotkamy wielu znajomych, jak choćby popularnego krasnoluda Varrika Tethrasa, który pojawiała się jak towarzysz graczy zarówno w Dragon Age 2, jak i w „Inkwizycji”.

fot. Bioware

Dragon Age 4 bez elementów sieciowych, gra będzie klasycznym RPG dla jednego gracza

Proces produkcji Dragon Age 4 z całą pewnością nie należy do najłatwiejszych. Pierwszy projekt gry zakładał wprowadzenie rozbudowanych elementów sieciowych bezpośrednio do głównej kampanii. Wydawca tytułu Electronic Arts naciskał, aby nowy Dragon Age wpisywał się w gatunek "gier jako usług". Wspomniana już klęska Anthem i niechęć samych twórców do realizacji takiego projektu spowodowało, że ostatecznie trafił on do kosza. Po kilku miesiącach przerwy zespół powrócił do prac nad Dragon Age 4 praktycznie od początku. Tym razem jednak w formie klasycznej gry RPG. Bioware już wielokrotnie podkreślało, że kolejna odsłona przebojowej serii połączy najlepsze cechy z trzech wydanych do tej pory gier. Będziemy mogli zatem liczyć na rozbudowany, a przy tym efektowny system walki. Z całą pewnością nie zabraknie również możliwości rozwoju postaci - te mają zapewnić nam "niespotykane dotąd możliwości personalizacji awatara".

Na więcej konkretów odnośnie rozgrywki Dragon Age 4 będziemy musieli jeszcze poczekać, ale z całą pewnością możemy wyczekiwać pełnoprawnej, rozbudowanej gry RPG.

Dragon Age 4 – trailer i gameplay

Do tej pory nie otrzymaliśmy zbyt wielu materiałów z nowej odsłony cyklu Dragon Age. Pierwszy obszerny trailer został zaprezentowany podczas The Game Awards 2020, a jego narratorem jest, wspominany już, Varrik Tethras.

Bioware opublikował również krótki materiał zza kulis, w którym twórcy opowiadają o poszczególnych etapach produkcji.

Dragon Age 4 – platformy

Do premiery Dragon Age 4 pozostało jeszcze sporo czasu, jednak już teraz wiemy, że posiadaczom starszych konsol – PlayStation 4, Xbox One czy Nintendo Switch, niedane będzie zagrać w najnowsze dzieło studia Bioware. Deweloper potwierdził już oficjalnie, że nowy Dragon Age powstaje wyłącznie z myślą o najpotężniejszych urządzeniach na rynku. Oznacza to, że gra trafi tylko i wyłącznie na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

fot. Bioware

Aktualizacja 1 (17.01.2022) - Dragon Age 4 może korzystać z Unreal Engine 5. Materiał wideo prezentuje jak może wyglądać gra

Wszystkie wewnętrzne studia należące do Electronic Arts od lat korzystają z autorskiego silnika graficznego Frostbite. Decydenci amerykańskiej korporacji uważali, że w ten sposób uda się nieco zmniejszyć koszty kolejnych wielkich produkcji. Niestety, Frostbite pokazał już, że nie jest najbardziej elastycznym silnikiem na rynku. Co więcej, nawet najnowsze jego wcielania (za przykład niech nam posłuży Battlefield 2042), pokazuję, że nie gwarantuje on również oczekiwanej przez EA jakości i niezawodności. Coraz więcej na to wskazuje, że po latach przerwy Electronic Arts wróci do korzystania z Unreal Engine. Świadczy o tym chociażby ogłoszenia EA o pracę dla dyrektora technicznego do kolejnej gry z serii Mass Effect. W ogłoszeniu tym czytamy, że wydawca poszukuje kandydatów, którzy mają "doświadczenie z Unreal Engine".

Zanim jednak dane nam będzie zanurzyć się w kolejnych kosmicznych przygodach, to Bioware najprawdopodobniej przedstawi nam Dragon Age 4. Na temat gry wciąż wiemy niewiele i czekamy na pierwszy pokaz rozgrywki, możliwe jednak, że również Dragon Age 4 skorzysta z najnowszej wersji silnika Unreal Engine. Jeśli jesteście ciekawi, jak mogłaby wyglądać gra w UE5, to warto obejrzeć materiał stworzony przez Leo Torres'a. Ten utalentowany grafik przeniósł do Unreal Engine 5 jedną z lokalizacją z Dragon Age 3: Inkwizycja. Co tu dużo pisać, takiego Dragon Age'a życzyliby sobie wszyscy fani serii.

Aktualizacja 2 (24.02.2022) - Bioware zdradza nowe informacje na temat produkcji Dragon Age 4

Studio Bioware przerwało milczenie i za pośrednictwem swojego oficjalnego bloga ujawniło nowe informacje na temat Dragon Age 4. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że prace nad grą cały czas idą do przodu. Zespół ma jasno określoną wizję i rdzeń gry jest już gotowy. Obecnie Dragone Age 4 jest ukończony w 50% i projekt przeszedł właśnie w kolejny etap produkcji.

W przypadku kolejnego Dragon Age jesteśmy w samym środku produkcji, co jest wspaniałym uczuciem. Nasz plan został ukończony w zeszłym roku, więc teraz skupiamy się na rozwijaniu wizji: tworzeniu niesamowitych środowisk, głębokich postaci, mocnej rozgrywki, poruszającego scenariusza, emocjonalnych filmów - i wielu innych rzeczy. Plan gry jest dobrze zrozumiany, a zespół jest skoncentrowany - Bioware.

Dowiedzieliśmy się również, że jeszcze w tym roku możemy oczekiwać nowych, konkretnych informacji na temat Dragon Age 4 (może nowy trailer?). Oznacza to, że wcześniejsze plotki odnośnie premiery gry właśnie się potwierdziły i nie ma najmniejszych szans na jej debiut w 2022 roku. Najwcześniej nowego Dragon Age'a zobaczymy zatem w drugiej połowie 2023 roku.

Przy okazji tych rewelacji dowiedzieliśmy się również, że Bioware pracuje już na kolejną częścią serii Mass Effect, jednak gra jest dopiero na etapie wczesnego projektowania. Obecnie rdzeń zespołu jest całkowicie oddany i skoncentrowany na Dragon Age 4.

To na razie wszystko co wiemy o Dragon Age 4. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko dowiemy się czegoś nowego, to od razu damy wam znać.

